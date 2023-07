Karol G ya no oculta su amor por Feid y le deja comentarios subidos de tono: "Fotos tan ricas"

Karol G y Feid volvieron a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por dejarse ver juntos, confirmando su relación, sino porque a la paisa no le tembló el pulso y le comentó sus recientes fotografías; los seguidores de los famosos no caben de la dicha.

Y es que luego del 'enredo' con Anuel AA, quien estaría buscando nuevamente a la 'Bichota', mucho esperaban con ansias en momento en que Karol G le diera su lugar al también conocido como 'Ferxxo'.

"Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan, mor”, escribió Karol G en el carrusel de fotografías en la que Feid luce una gorra que dice "Carolina".

Luego de que Karol G hiciera público su amor por Feid en Instagram, los fanáticos de la pareja 'bombardearon' las redes y comentaron al respecto. Incluso, muchos aseguraron llegar a la publicación para confirmar si era verdad.

"Like si viniste a ver el comentario de Karol", "yo aquí tomando nota para esos piropos que le lanza Karol G a Feid", "Ajo, ya la vuelta es oficial", "ando buscando el comentario de Karol", "Karol G y su buena mano", "esto era lo que faltaba en esta pareja. Los amo", son algunos de los comentarios en la publicación, que ya cuenta con más de 1 millón de reacciones.

Vale la pena mencionar que Karol G y Feid habrían confirmado su relación luego de que se dejaran ver en público, agarrados de la mano, pese a que durante meses se estuvo rumorando sobre su cercanía.

La Bichota se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras su dolorosa ruptura con el puertoriqueño Anuel, a quien lo han tildado de "tóxico", pues parece no superar que Karol G y Feid estén juntos.