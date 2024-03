La foto de Luisa Fernanda W que llamó la atención por sus pies; ella salió a explicar

La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales después de publicar una fotografía que generó una serie de comentarios y críticas sobre sus pies.

En la imagen, Luisa Fernanda W posaba luciendo un discreto traje de baño, pero lo que más llamó la atención fueron sus pies, que quedaron al descubierto en la foto.

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a comentar sobre lo que percibían como algo "extraño" en los pies de la influenciadora.

Algunos señalaban que los dedos parecían más largos de lo normal, otros notaban que las uñas no estaban pintadas, mientras que otros sugerían que el esmalte de uñas podría haberse desgastado o simplemente no se notaba en la imagen.

Otros seguidores usuarios expresaron su asombro ante lo que consideraban una peculiaridad en los pies de la influenciadora: "Muy linda y todo, pero esas sandalias nooooo", "okey, pero y esos dedos de los pies dejan mucho que pensar", "¿linda y esos pies qué?".

Ante la ola de comentarios y críticas, Luisa Fernanda W decidió responder a través de sus historias en Instagram.

En sus publicaciones, la influenciadora defendió sus pies de las críticas, afirmando que no había nada de que preocuparse. Mostró nuevamente sus pies y aclaró: "Respondiendo a los comentarios random que la gente hace, porque cuando una foto está bien, siempre tienen algo que criticar".

Con relación a los comentarios sobre sus pies, Luisa Fernanda W declaró enfáticamente: "¿Qué le pasó a los dedos de tus pies? A los dedos de mis pies no les pasó absolutamente nada, están perfectos. Las sandalias tampoco me quedan grandes, no, perfectas". Para respaldar sus palabras, mostró nuevamente sus sandalias en las historias.

La respuesta de Luisa Fernanda W parece haber dejado claro que, según ella, no hay nada inusual en sus pies y que las críticas infundadas no le afectan.

