Temblor en plena madrugada de este Viernes Santo dejó a más de un colombiano despierto

En la madrugada de este Viernes Santo, 29 de marzo, un temblor de magnitud 3,3 sacudió varias zonas de Colombia, dejando a más de uno despierto y alerta. El movimiento telúrico, registrado a las 03:29 a.m, se sintió con fuerza en diferentes lugares, según reportes de usuarios en redes sociales.

El epicentro del temblor se ubicó en Los Santos, en el departamento de Santander, a una profundidad de 148 kilómetros. Municipios cercanos como Jordán y Cepitá también sintieron el movimiento, aunque a menor intensidad.

Aunque se reportaron sacudidas leves en varias ciudades, las autoridades confirmaron que el evento no causó daños materiales significativos ni víctimas humanas. No se registraron incidentes graves relacionados con la caída de objetos o daños estructurales en edificaciones, lo que ha generado un sentimiento de alivio entre la población.

La respuesta ante la emergencia fue rápida y coordinada. Desde el momento en que se produjo el sismo, las autoridades locales y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantuvieron una estrecha vigilancia sobre la evolución de la situación. La calma y la colaboración de la ciudadanía también jugaron un papel fundamental en la gestión efectiva de la situación y en la mitigación de cualquier posible consecuencia adversa.

En cuanto a la frecuencia de los temblores en Colombia, el país se encuentra ubicado en una zona sísmicamente activa debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta región es conocida por ser una de las más propensas a la actividad sísmica y volcánica en el mundo, debido a la convergencia de placas tectónicas.

La mayoría de los temblores en Colombia son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la mayoría de la población; sin embargo, la constante actividad sísmica en la región significa que es importante que tanto las autoridades como la población estén preparadas para responder ante posibles emergencias.

