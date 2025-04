Hija venezolana de Diomedes Díaz revela cómo entró en la herencia: "Llamada millonaria"

A más de una década de la muerte de Diomedes Díaz, su nombre sigue causando revuelo, no solo por la música que dejó, sino también por las historias que siguen saliendo a la luz alrededor de su extensa descendencia.

Esta vez, el furor llegó desde TikTok, donde una joven venezolana llamada Sielva María Díaz se volvió viral tras contar cómo fue su ingreso al proceso de sucesión del legendario cantante vallenato.

El video, que en menos de 24 horas superó los 3,9 millones de reproducciones, dejó a más de uno con la boca abierta. En él, Sielva asegura que justo el 22 de diciembre de 2013 — el mismo día en que falleció el ‘Cacique de La Junta’— le pidieron que se hiciera una prueba de ADN para comprobar si realmente era una de las hijas del ídolo vallenato.

Con una narración directa, la joven relató cómo fue ese proceso. Explicó que los 18 hijos reconocidos por Diomedes se pusieron de acuerdo para que cualquier persona que alegara tener lazos con el artista se hiciera un examen genético.

Ella, que ya era conocida entre algunos de sus hermanos como “la hija venezolana” , no dudó en aceptar el reto. Eso sí, confesó que no tenía ni los 300.000 pesos que costaba el examen, por lo que fue Elder Dayán, uno de los hijos más conocidos del artista, quien le dio una mano para poder completarlo.

“Mis hermanos ya me reconocían porque mi papá me había presentado como su hija venezolana” , dijo Sielva, quien también reveló que le informaron que debía buscar un abogado si quería ser incluida oficialmente en el proceso de sucesión.

En el día de la prueba solo asistieron tres de sus supuestos hermanos. Tres meses después llegaron los resultados. De las cuatro personas que participaron en ese momento, una salió negativa. Ella, por su parte, recibió la noticia de que sí era hija de Diomedes con un 99,9 % de coincidencia genética.

La joven reveló que fue una hija planeada



“Mi mamá siempre me lo había dicho. Incluso me contó que mi papá le pagó un tratamiento para que pudiera quedar embarazada” , comentó Sielva en el video, dejando claro que para su familia esto no fue ninguna sorpresa. Pero lo que sí la tomó desprevenida fue la llamada de su abogada, a la que calificó como “la llamada millonaria” , confirmándole oficialmente que llevaba la sangre del Cacique.

Aunque oficialmente se reconocen 21 hijos, los rumores sobre nuevos integrantes de la familia Díaz aparecen cada cierto tiempo, y las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que estas historias salgan a la luz.

