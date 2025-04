En medio del revuelo generado por una presunta traición sentimental, Lily Díaz, hija del legendario cantautor Diomedes Díaz, ha comenzado a alzar su voz.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, con publicaciones que , aunque no mencionan directamente el escándalo, han sido interpretadas como respuestas claras y contundentes a la controversia.

El epicentro de la polémica gira en torno a Evelio Escorcia, esposo de Lily, quien habría sido captado en una fotografía comprometida besando a Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante Martín Elías.

La imagen, que rápidamente se difundió en redes, desató una avalancha de comentarios y señalamientos, afectando directamente a la comunicadora social y periodista, que actualmente cursa un embarazo de mellizos.

Dayana Jaimes fue involucrada en presunto caso de infidelidad con el esposo de su excuñada Lily Díaz

Lejos de lanzar acusaciones directas , Lily eligió un camino más introspectivo y espiritual . Su primera publicación tras la revelación del escándalo fue una cita bíblica del libro de 1 Samuel 16:7:

“Jehová no mira lo que mira el hombre ; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos , pero Jehová mira el corazón”.

Lily Díaz no se quedó con nada tras escándalo de infidelidad con su excuñada Dayana Jaimes

Junto a esta reflexión , compartió un mensaje sobre la constante bondad de Dios , dejando ver que su fe se ha convertido en su mayor refugio en estos momentos de crisis.

Horas más tarde, publicó una imagen cargada de ternura: una fotografía junto a su hijo Emmanuel, a quien se refirió como “el dueño de mi corazón”. Esta declaración fue vista por sus seguidores como una reafirmación de su papel de madre y como un mensaje de fortaleza frente a la tormenta mediática.

La última historia en sus redes no pasó desapercibida: “La educación se nota, y la falta de ella también, “ Nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas ”, escribió, una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia personas que han traicionado su confianza.

Lily Díaz no se quedó con nada tras escándalo de infidelidad con su excuñada Dayana Jaimes

Lily, de 28 años, no ha dado declaraciones oficiales sobre la supuesta relación entre su esposo y Dayana Jaimes .

¿Evelio Escorcia ha sido infiel antes?

Esta no sería la primera vez que Evelio Escorcia se ve envuelto en rumores de infidelidad. En el pasado, se le vinculó sentimentalmente con Marianella Pedroza, una persona cercana a la familia Díaz.

Aunque aquella relación nunca fue confirmada, provocó una ruptura temporal entre Evelio y Lily. Posteriormente, anunciaron su reconciliación y el embarazo de sus mellizos.

El escándalo ha sacudido a la familia del Cacique de La Junta, sumando un nuevo capítulo a las ya conocidas polémicas familiares que los rodean. Mientras tanto, en redes sociales, las opiniones se dividen: algunos piden respeto por la privacidad de Lily, mientras otros exigen explicaciones públicas por parte de los involucrados.

Por ahora, Lily Díaz se mantiene firme en su silencio verbal, pero elocuente en sus publicaciones. Su enfoque, claramente, está en sus hijos, en su maternidad, y en recuperar la paz luego de una supuesta traición.

