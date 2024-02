Mabel Cartagena le sale al paso a críticos por no conocer a Diego Daza

El Carnaval de Barranquilla, es una de las fiestas más importantes y llamativas no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica y el mundo. Al comienzo del mes de febrero, cada año la ciudad se engalana para presentarle al mundo esta fiesta que reúne a propios y visitantes para disfrutar de este tradicional carnaval.

Como se ha vuelto costumbre, el carnaval reúne de igual manera a algunos artistas de la farándula de nuestro país y este año contó con la presencia de algunas figuras como Carolina Cruz, Iván Lalinde, Jessi Uribe, Paola Jara, Laura Acuña, Carolina Soto entre muchos otros.

Esta gran convocatoria también contó con la participación de Mabel Cartagena, expresentadora de algunos programas de entretenimiento de la televisión en Colombia. Resulta que Mabel, generó una polémica en las redes sociales por supuestamente no conocer al artista Diego Daza.

La expresentadora hizo la publicación en su historia de Instagram en donde aparece ella y su acompañante, y agregó un texto en donde decía lo siguiente: “Antes de Shakira, se presentó un vallenatero de apellido Daza, cantó chévere, pero Gordi no nos sabíamos ni una”.

Fue así como la barranquillera comenzó a recibir mensajes y críticas en sus redes sociales. Fue tanta la polémica que se generó, que hasta el mismo cantante Diego daza se volvió tendencia en la red social de X. "Como le decimos ? la gringa", "Si esa es su opinión debió habérsela guardado para ella y tomarlo personal", "Hija no es que no te sepas ni una canción el hecho fue el ridiculizar a Diego". Fueron algunos de los comentarios

Los seguidores de la cantante comenzaron a atacar a la presentadora con todo tipo de mensajes, ella intentó defenderse de los ataques de los fans de Daza, y fue entonces que, en otra de sus historias explicó que había confundido al artista con Pipe Daza, un personaje de una telenovela colombiana.

Posteriormente, Mabel volvió a pronunciarse al respecto donde expresó su rechazo hacia la indignación generada por no conocer al cantante. “Veo que hay personas muy indignadas porque no conozco las canciones de Diego Daza porque hasta hoy supe quién es Diego Daza y, al parecer, esas personas están ofendidas porque, al parecer, eso me hace menos colombiana, a mí que soy la más criolla". dijo Mabel Cartagena.

