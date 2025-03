Madre de Epa Colombia denuncia que su hija fue engañada: “La utilizaron”

La situación de Epa Colombia continúa siendo un tema candente en las redes sociales. La empresaria y creadora de contenido, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, se encuentra actualmente en prisión tras ser condenada a cinco años y dos meses de cárcel por los daños causados en una estación de TransMilenio en Bogotá. Sin embargo, la reciente intervención de su madre, Martha Rojas, ha añadido una nueva capa de polémica al caso.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Martha Rojas denunció que su hija fue engañada y manipulada para aceptar cargos que, según ella, no correspondían a la realidad de los hechos.

"A mi hija la engañaron en ese tiempo para que aceptara cargos, le quitaban delitos. A ella la utilizaron y le subieron el video; si no, ella no estaría en ese sitio ", escribió Rojas en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Según la madre de E pa Colombia, su hija fue utilizada como chivo expiatorio en un caso que, en su opinión, tiene más que ver con intereses ajenos que con la verdadera culpabilidad de la influencer. Martha insistió en que no entiende por qué su hija, quien ha mostrado arrepentimiento por sus acciones, sigue pagando las consecuencias mientras otros criminales con delitos más graves permanecen en libertad.

"Hay gente afuera con tantos delitos y no les hacen nada. No sé por qué se ensañaron así con una mujer que cambió su vida. Ella hizo historias en el TransMilenio gratis, pidió disculpas . Además, decía en las historias que no hicieran eso de destrozar las cosas del bien público", explicó Martha, quien también compartió un mensaje de esperanza en el que confía en que Dios intervendrá para que su hija recupere su libertad.

La familia de Epa Colombia ha recibido un apoyo considerable en redes sociales, donde numerosos seguidores y amigos han expresado su solidaridad. Entre ellos se encuentra el conocido amigo de la influencer, Michael Sandía, quien también compartió un mensaje de apoyo, asegurando que la empresaria es una persona "fuerte y real", y que pronto estará junto a su hija.

Además, muchos de los seguidores de la influencer han pedido al Gobierno y a las autoridades judiciales que revisen su caso, ya que consideran que la sentencia impuesta es desproporcionada.

La madre de Epa Colombia ha reiterado en varias ocasiones que su hija ha intentado enmendar sus errores, incluso ayudando a otras reclusas y pagando fianzas para algunas de ellas. A pesar de sus esfuerzos por redimir su pasado, la condena sigue afectando su vida.

En sus declaraciones, Martha Rojas subraya que Epa Colombia no es un monstruo, como algunos la han señalado. En sus palabras, su hija fue traicionada y manipulada para que aceptara cargos de los que ahora se arrepiente. "Pero esto no puede terminar así", concluyó, dejando claro que no descansará hasta que su hija sea liberada.

