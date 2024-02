Mamá de Yina Calderón tuvo que ser hospitalizada de urgencias; estas son las razones

Hace algunos días la creadora de contenido huilense Yina Calderónvolvió a dar de que hablar, luego de mostrar el lujoso regalo que le dio a su mamá, la señora Merly Ome, quien fue sorprendida con un inesperado regalo, una motocicleta que al parecer corresponde al regalo del Día de la Madre, algo que ha sido aplaudido por algunos de los seguidores de la influencer.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues luego de la felicidad, la mamá de Yina pasó al llanto al contraer una virosis que en un principio parecía una gripa normal, como las que suelen dar en estas épocas, pero fue precisamente Merly quien a través de su cuenta oficial en Instagram compartió un video el pasado lunes 26 de febrero, en el que estaba acostada en una camilla de hospital, con un acceso intravenoso y un aspecto que preocupó a sus seguidores.

“Hola amiguitos, ¿cómo están? Mira dónde resultó esta virosis, ya no pude más y me tocó venirme para la clínica y me dejaron”, dijo Merly en el video, además de dar detalles de sus síntomas, en los que según ella siente dolor en el cuerpo y fiebre, por lo que dejó ver que su estado aunque no es grave si fue suficiente para dejarla hospitalizada. Los seguidores de las huilenses están a la expectativa de un nuevo parte de salud, esperando que se recupere pronto.

Cabe resaltar que el inicio del 2024 ha estado marcado por aumento en los casos de enfermedades respiratorias, provocando así un pico en las mismas, además las especialistas han indicado que las variantes del Covid 19 son culpables de este panorama. Se presume que los síntomas de la señora Merly se deben entonces a una de estas afecciones por las que están pasando miles de colombianos.

