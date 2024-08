Marcela Reyes perdió un bebé y reveló detalles de este episodio

La reconocida DJ Marcela Reyes, quien ha estado envuelta en algunas polémicas a lo largo de su carrera, decidió abrir su corazón y compartió un conmovedor y doloroso episodio de su vida con sus seguidores. En un emotivo video, la artista reveló que recientemente perdió un bebé sin saber que estaba embarazada. Este relato ha generado una gran reacción en las redes sociales, con numerosos mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

Marcela Reyes explicó que tardó varios meses en compartir este difícil momento. En sus palabras: “El estrés es silencioso pero letal. Sea cual sea tu situación hoy, recuerda que tu vida vale más que cualquier cosa. Espero que mis vivencias te sirvan como ejemplo, para que logres ser resiliente”. En el video, la DJ detalló los días extremadamente difíciles que vivió, incluyendo intensos dolores abdominales que la llevaron a urgencias.

La DJ confesó que experimentó un dolor abdominal tan severo que tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital. Fue en ese momento cuando recibió la devastadora noticia de que estaba embarazada y había perdido al bebé sin saberlo. “No han sido días fáciles y mi cuerpo me está dando señales. Estoy sufriendo un dolor en el abdomen que todavía no se ha podido identificar. Ni yo me imaginaba la noticia que estaba por recibir”, comentó Reyes.

Además, la DJ compartió que el estrés le causó alopecia, algo que nunca pensó que le ocurriría. A pesar de este duro golpe, Marcela se mostró resiliente y agradecida. “Pensé mucho antes de contarles esto, pero estoy bien. Como siempre lo he sabido hacer, saqué otra batalla más adelante y hoy en día valoro más lo que tengo. Sufrí una caída, pero me estoy mejorando”, expresó.

Publicidad

Otra de las cosas que decidió contar es que debido a algunos problemas que le generaron estrés, comenzó a presentar alopecia, una condición que hace que se caiga el cabello, causando una especie de parche en la cabeza, lo cual genera en las personas una cierta vergüenza, sobre todo en las mujeres, quienes suelen ser más vanidosas.

La vergonzosa razón por la que 'bajaron del bus' a Yina Calderón en su sueño de ser reina