María Cecilia Botero y Flavia Dos Santos hacen una dura confesión: “Nos amenazaban"

Una de las figuras reconocidas en la televisión colombiana es María Cecilia Botero, quien gracias a su talento y trayectoria logró ganarse el corazón de los televidentes. Sin embargo, en los últimos días, reveló la situación más complicada que atravesó por la popularidad que alcanzó.

Tras iniciar su proyecto de Mujeres sin Filtro, programa que hace con diferentes rostros conocidos de la pantalla chica, como es el caso de Flavia Dos Santos. Por lo cual, en la última transmisión de este, tanto la brasileña como la nacida en Antioquia abrieron su corazón sobre sus malas experiencias.

Inicialmente, María Cecilia Botero confesó que: “Tuve una persona, un loco que apareció de un momento a otro, empezó primero por Facebook, obviamente lo reporté, lo bloqueé y paró un par de años. Después volvió aparecer y durante varios años tuve que llamar a la Policía, Fiscalía y de todo porque ya empezó a ser demasiado miedoso, me amenazaba con matarme a mí, matar a mi hijo.”

¿Cuál fue la amenaza que recibió Flavia Dos Santos?

De igual forma, tras esta confesión de María Cecilia Botero la terapeuta de parejas, Flavia Dos Santos compartió una experiencia en la que aseguró haber temido por su vida. Situación que vivió en su país natal, al momento de estar haciendo un cubrimiento de la Copa del Mundo.

“Cuando nosotros estábamos cubriendo el mundial de fútbol y que Brasil eliminó a Colombia, yo estaba en Brasil y ahí me cayeron amenazas de muerte. Recuerdo que llegué asustarme”, explicó Flavia.

De igual forma, Flavia le comentó a María Cecilia Botero que en este tipo de situaciones decide no sentir miedo, porque sabe que la gente no hace lo que dice. Pero, en esta ocasión confesó que si se encuentra haciendo las investigaciones respectivas, con el fin de dar con la persona responsable.

Sumado a esto Flavia recalcó que en los últimos días comenzó a recibir fotos obscenas por parte de hombres, además de realizarle insinuaciones para tener encuentros con esta. Por lo cual, ella siempre mostró su rechazó a este tipo de acoso y compartió el perfil de la persona que le estaba compartiendo estos mensajes.

