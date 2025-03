Melina Ramírez anuncia fin de uno de sus grandes amores: "Rodéense de personas buenas"

La reconocida presentadora y modelo colombiana Melina Ramírez , quien ha cautivado al público con su carisma en programas como Yo Me Llamo y el Desafío, compartió una noticia que conmovió a sus seguidores.

A través de un emotivo video en sus redes sociales , la caleña reveló que cerrará GoUp, el emprendimiento que construyó con pasión durante más de cinco años.

"Hoy me quiero despedir de uno de mis grandes amores, y así como los hice parte del inicio, me parece justo hacerlos parte del final. Les hablo de GoUp, mi emprendimiento, mi amor por más de cinco años, a quien le di todo", expresó Ramírez con evidente nostalgia.

Aunque la presentadora no dio detalles específicos sobre las razones de su decisión, aclaró que más que un cierre definitivo, se trata de una "transformación" en su camino empresarial, sin revelar aún los planes futuros.

"Hoy lo cierro, aunque bueno, más que un cierre es una transformación, pero esa historia se las cuento después cuando sea el momento ", agregó.

Melina Ramírez, presentadora y modelo Foto: Instagram de Melina Ramírez

¿Cuál es el emprendimiento de Melina Ramírez?

GoUp no fue solo un proyecto personal para Melina Ramírez ; se convirtió en una marca referente en el sector de suplementos alimenticios , especialmente diseñados para mujeres. Su impacto en el mercado la llevó a ser destacada por Forbes Colombia en 2023 como una de las "30 promesas de los negocios en Colombia".

En ese momento, la prestigiosa revista resaltó que GoUp nació dentro de la startup de comida saludable Superfuds y logró consolidarse con el apoyo de influenciadores que impulsaron productos de alto impacto en sus comunidades.

"Ya han sacado al mercado productos como Weare, mezclas en polvo con adaptógenos, y GoUp, proteínas patentadas en polvo con vitamina K ", reseñó Forbes.

En su mensaje de despedida, Melina también reflexionó sobre los retos del emprendimiento y cómo, a pesar de la tendencia creciente de impulsar negocios propios, pocas veces se habla de las dificultades reales.

"Desde pandemia nos han impulsado a emprender casi como si fuera el único camino , pero pocas personas hablan de lo difícil que es, del dinero que implica , del tiempo, los sacrificios, el poco descanso y, aun así, nada es garantía de éxito", aseguró.

Pese a lo desafiante del proceso, la empresaria dejó claro que su espíritu emprendedor sigue intacto y que esta despedida solo es el inicio de una nueva etapa.

"Yo como una defensora del emprendimiento, porque lo voy a seguir haciendo, les quiero decir que lo hagan, pero que sean muy conscientes de los riesgos y de todo lo que hay detrás… y rodéense de personas buenas, que eso no es tan fácil… Me costó y me dolió muchísimo soltarlo, pero a veces, soltar un sueño es la única manera de abrirle la puerta a uno más grande", concluyó Ramírez.

Mientras Melina deja atrás GoUp, sus seguidores se mantienen a la expectativa de lo que traerá esta nueva fase de su vida, tanto en el mundo de la televisión como en sus futuros proyectos empresariales.

