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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Muere reconocida influencer en su casa a los 26 años; estaba junto a sus hijos

Muere reconocida influencer en su casa a los 26 años; estaba junto a sus hijos

La creadora de contenido abrió la puerta de su vivienda y, en ese momento, el atacante le disparó, causándole la muerte.

Pamela Guimarães perdió la vida en su casa
Muere reconocida influencer en su casa a los 26 años; estaba junto a sus hijos
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de may, 2026

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras el fallecimiento de Pamela Guimarães, una creadora de contenido de 26 años, quien perdió la vida por un ataque realizado en su casa. La situación ocurrió en la localidad de Sertanópolis, en el estado de Paraná, situación que generó mucha indignación dado que ocurrió en presencia de los cuatro hijos de la víctima.

Según informó las autoridades los hechos tuvieron lugar la noche del pasado viernes 1 de mayo de 2026. Según los informes de las autoridades brasileñas, un vehículo desconocido se aproximó a la residencia de Pamela Guimarães y un individuo llamó a la puerta buscando a la joven.

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Al acercarse a la entrada y percatarse del peligro inminente, Pamela intentó correr desesperadamente hacia el interior de su hogar para protegerse. Lastimosamente, el agresor logró alcanzarla antes de que se pudiera resguardar y le propinó varios disparos con un arma de fuego.

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Pese a que fue trasladada de urgencia a un hospital municipal, los servicios médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde, señalando que las heridas eran de extrema gravedad e incompatibles con la vida.

Pamela Guimarães
Pamela Guimarães
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció contra el ataque de Pamela Guimarães?

Un punto que llama más la atención de este caso, es que la muerte de Pamela Guimarães sucedió en la presencia de sus hijos, entre los cuales se encuentra un bebé de tan solo ocho meses nacido en septiembre del año pasado, además de otros tres menores de edad.

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Tras la pérdida de su madre, las autoridades informaron que los niños quedaron bajo la tutela de la red de asistencia social del municipio. Actualmente, están recibiendo apoyo psicológico especializado para intentar asimilar lo ocurrido. Por el momento, se desconoce si la influencer tenía relación con el padre de los menores.

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De igual forma, la policía brasileña mantiene una búsqueda contra el responsable, quien huyó del lugar en el mismo vehículo en el que llegó. La investigación policial incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona y explora una posible conexión con una doble ejecución ocurrida en agosto de 2022.

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Los informes preliminares sugieren que Palema Guimarães pudo haber tenido desacuerdos en el pasado con las víctimas de aquel incidente y se investigan presuntos vínculos con venta de mercancía ilegal. La influencer contaba con más de 10,000 seguidores en Instagram, plataforma donde compartía su rutina diaria, consejos de moda, belleza y, sobre todo, momentos familiares junto a sus hijos.

Su última publicación, fechada el 25 de abril, contenía un mensaje que hoy sus seguidores retoman con tristeza: “Y si me necesitas mil veces, estaré allí, mil veces, a tu lado”. Mientras los cibernautas le mandan mensajes de condolencia por lo ocurrido.

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