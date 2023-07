El reconocido presentador y actor, Marcelo Cezán cuenta con una gran esposa que también se ha dedicado al arte, esto debido a que ha sido parte de varias producciones de televisión, aunque ahora se quiere enfocar en la música, en la cual le ha ido bastante bien y espera destacarse.

Se trata de Michelle Guty, quien recientemente sorprendió a cientos de seguidores con su aparición en un bus de TransMilenio , en el que cantó sus canciones más nuevas como: 'Tukutuku', 'Sol y Playa', 'Eso que tú tienes', 'El Paraíso', entre muchas otras, con las que ha llegado a miles de fanáticos que la apoyan en su nueva faceta bastante extrovertida.

Al parecer, esta sería una nueva forma de promocionar sus canciones y hacer que muchas personas la conozcan en momentos cotidianos de su vida, además también se propuso alegrar un poco a las personas que se dirigen a diferentes destinos en este medio de transporte.

La actriz publicó los mejores momentos de dicho día a través de sus redes sociales, con la frase: "No me da pena, no me da oso ni nada… Posiblemente, tú no lo harías, pero a mí me encanta poder dar a conocer mi música de manera tradicional y no tradicional", lo que cayó muy bien entre sus segudores y por lo cual recibió bastantes elogios.

"Excelente ¡Divinas, hermosas y talentosas todas! Esa canción es un hit", "Ay, no, yo hubiese muerto de emoción viéndote tan cerca", "Hermosa de lo que me perdí yo que cojo a toda hora, Transmilenio me hubiera gustado encontrarte", fueron algunos de los comentarios.

Sin duda alguna, este acto dejó perplejos a los usuarios del servicio a quienes alegró y divirtió. Por tal razón, muchos se encuentran a la espera de una nueva aparición de la mujer en las calles de Bogotá.

