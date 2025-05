Paola Turbay confiesa su deseo de trabajar con reconocido actor: “Le tenía ganas”

Paola Turbay es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano y sorprendió al público al hacer una confesión inesperada sobre su colega Marlon Moreno.

En medio de la promoción de la segunda temporada de La venganza de Analía, la actriz admitió que desde hace años tenía el deseo de compartir set con él.

“Le tenía unas ganas, hace muchos años quería trabajar con él”, expresó Paola Turbay al referirse a Marlon Moreno, quien interpreta a Guillermo León Mejía en la producción.

Esa atracción profesional, según dijo, fue determinante para aceptar el papel de Paulina Peña, una asesina a sueldo que se convierte en una aliada clave del personaje de Moreno.

Aunque confesó sentirse intimidada en las primeras escenas, la conexión entre ambos actores no tardó en aflorar.

"Después de la tercera escena ya nos enganchamos y empezamos a construir una mega relación de pareja entre nuestros personajes. Cada vez que hacíamos una escena decíamos: ‘esta pareja la va a sacar del estadio’. Creo que va a ser la pareja del año en la televisión”, aseguró.

La actriz destacó la dinámica que logró desarrollar con su compañero, adelantando que esta relación entre una asesina profesional y un exsenador corrupto será uno de los ejes dramáticos más poderosos de la nueva temporada.

Aunque Caracol Televisión reveló una fecha exacta para el estreno, la serie ya está siendo anunciada. La expectativa por la continuación de la historia, que en su primera temporada logró altos niveles de audiencia, crece con cada detalle revelado por sus protagonistas.

Trayectoria de la Paola Turbay como actriz

Más allá de su trabajo en televisión, Paola Turbay mantiene una carrera sólida y diversa. Luego de ser Señorita Colombia en 1991 y quedar como virreina universal en Miss Universo 1992, incursionó en la televisión como presentadora y más tarde como actriz, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Su recorrido incluye títulos como Las noches de Luciana, Noticias calientes, y apariciones en producciones internacionales como Cane, The Secret Life of the American Teenager y Royal Pains. Además, fundó el Bogotá Short Film Festival (Bogoshorts) y impulsó diversos proyectos culturales y sociales.

Actualmente, la actriz se dedica también a sus negocios personales y se mantiene activa en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con bienestar, familia y sus más recientes trabajos actorales.

Su regreso a la pantalla nacional con La venganza de Analía 2 marca una nueva etapa en su carrera, cargada de intensidad y química actoral, especialmente junto a Marlon Moreno.

