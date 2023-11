Parto de Epa Colombia tendrá cambios porque nunca ha tenido intimidad con hombres

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , le contó a sus seguidores que no podrá tener a su hija por parto natural, según ella la cuestión es que nunca ha estado con un hombre y esa sería la causa que le impide tenerlo de esa manera.

Estas confesiones las hizo a través de su cuenta de Instagram, en donde quiso compartir sus experiencias mientras respondía a las preguntas de sus de sus fans, que estaban ansiosos por saber cosas de la creadora contenido.

De igual manera, la exitosa empresaria de keratinas dio detalles sobre el lugar del nacimiento de su hija Dafne Samara. La clínica de La Colina en Bogotá fue el lugar elegido para que su hija nazca. “Me atenderá el mismo doctor que me realizó el procedimiento de la inseminación porque no quiero que ningún otro hombre me mire”, añadió.

Una confesión bastante reveladora para sus seguidores, a quienes les llamó mucho la atención el hecho de que no pueda tener a sus hijos de manera natural, dejando en entredicho su supuesta virginidad.

Además, confesó que no le gusta que ningún hombre le mire sus partes íntimas, es por ello que decidió que el parto de su hija sea atendido por el mismo médico que le realizó el procedimiento de la inseminación artificial.

“Amiga, les aseguro que haber encontrado a este doctor ha sido toda una bendición. Él me ha enseñado muchas cosas y me tiene toda la paciencia, por eso lo escogimos para que me ayude en el proceso de bienvenida de Dafne Samara. Les aseguro que aparte de Karen no me gusta que nadie más me mire, solo confío en él”, agregó

De igual manera, comentó que de ahora en adelante va a cambiar en su forma de ser dejando de lado el humor negro que la caracteriza y a su vez alejándose de las polémicas, todo con el propósito de meterse en el papel de madre y empresaria, y que su hija se sienta orgullosa de ella.

