Rafa Pérez responde a quienes lo critican por vacuna Covid: “Me priorizaron”

La controversia se desató en torno al reconocido cantante vallenato Rafa Pérez, quien se vio envuelto en críticas y cuestionamientos tras ser uno de los primeros colombianos en recibir la vacuna contra el Covid-19. Ante las acusaciones de haber obtenido este privilegio de manera injusta, Pérez ofreció su versión de los hechos durante una entrevista exclusiva con Kallejiando.

Durante su visita al programa, Rafa Pérez, uno de los íconos más destacados del vallenato en la actualidad, no solo deleitó con su música, sino que también abordó los rumores y polémicas que han circulado en torno a su persona en las últimas semanas. Una de las principales controversias giró en torno a su temprana vacunación contra el Covid-19, la cual generó indignación entre aquellos que consideraban que el cantante no cumplía con los criterios para ser priorizado en el proceso de vacunación.

Frente a estas críticas, Pérez explicó que su acceso temprano a la vacuna se debió a un beneficio derivado de un acuerdo comercial. Según sus declaraciones, recibió una oferta laboral que incluía como parte de los términos y condiciones la vacunación tanto para él como para su esposa, ya que se encontraban cumpliendo con las medidas de confinamiento durante la pandemia.

“Simplemente me llamaron para que hiciera un trabajo y me dijeron que, con el trabajo, me priorizarían para que pudiera desarrollarlo”, explicó Pérez durante la entrevista. Para el cantante, esta oportunidad no fue más que un beneficio derivado de un acuerdo contractual, el cual le permitió acceder a la vacuna sin tener que esperar en la fila como el resto de la población.

Las palabras de Pérez ponen de manifiesto que su vacunación no obedeció a un trato de favor por parte de las autoridades sanitarias, sino a una condición establecida en el marco de un contrato laboral. Sin embargo, estas explicaciones no han detenido las críticas por parte de aquellos que consideran que la vacunación debe priorizar a los grupos más vulnerables y no a figuras públicas con privilegios especiales.

La situación de Rafa Pérez evidencia cómo la vacunación contra el Covid-19 se ha convertido en un tema de debate público, donde la transparencia y la equidad en el proceso son aspectos fundamentales para mantener la confianza de la población. Mientras tanto, el cantante continúa con su carrera musical, dejando atrás las polémicas para centrarse en lo que mejor sabe hacer: llevar su música y su alegría a sus seguidores.

