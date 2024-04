Thalia sorprendió al mundo tras confesar que está soltera

Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida en la industria musical comoThalía, es una cantante, actriz y empresaria mexicana. Recordada por protagonizar uno de los papeles en la actuación más recordados en Latinoamérica como lo fue ‘Marimar’. De igual manera es recordada por sus éxitos musicales como ‘Piel morena’, ‘Que será de ti’, ‘A quien le importa', entre muchas otras canciones de amplio repertorio musical.

En los últimos días la mexicana dio de qué hablar en lasredes sociales, luego de que hiciera una publicación en su cuenta de Instagram en donde dijo estar soltera. “Estar soltera combina con mi outfit”, dice el encabezado de su post, por lo que de manera inmediata dio mucho de qué hablar.

La artista quien a principio de año habló de una extraña condición que le diagnosticaron, sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores en su cuenta de Instagram al decir que estaba soltera, lo que confundió a muchos que empezaron a especular sobre una posible separación de su esposo Tommy Mottola.

Sin embargo, todo se habría tratado de una gran estrategia de la cantante con la que logró llamar la atención de mucha gente con el propósito de promocionar su nueva canción titulada ‘Estoy soltera’, y en la cual la mexicana colabora con la cantante colombiana Farina y la actriz peruana leslie shaw.

Ante la sorpresiva noticia su esposo reaccionó a la publicación haciendo un comentario basado en emojis con una carita enamorada, fueguitos y manitas arriba, confirmando de esta manera que ellos continúan con su relación y que todo se trata solo de puras especulaciones.

Pero esto no fue lo único que llamó la atención de los internautas, pues en la fotografía publicada por la cantante, aparece vestida con un atuendo que muchos consideraron como inapropiado teniendo en cuenta de que la artista ya no está en edad de vestirse de esa manera según los internautas.

Ante semejante confusión por parte de sus seguidores en las redes sociales muchos comentaron el post de la cantante sin saber de qué se trataba realmente y en medio de los rumores aprovecharon para criticar su vestimenta.

“Como cuando una casada, quiere hacerse pasar por soltera”, “Soltera o casada, ese outfit no va, no tiene clase, eres hermosa Thalia pero ese vestuario no le va bien a cualquiera”, “Ya la cambiaron por una más joven jajaja”. Son algunos de los comentarios.

