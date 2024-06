Usuarios reviven canción de Shakira "deseando muerte de su exsuegro"

Recientemente, usuarios de redes sociales han revivido una canción de Shakira titulada 'El Jefe', en colaboración con Fuerza Regida, la cual algunos interpretan como una dedicatoria controvertida hacia su exsuegro.

William Mebarak Chadid, papá de la barranquillera, actualmente se encuentra enfrentando problemas de salud, lo cual ha avivado el debate sobre el contenido de la letra de esta canción lanzada en 2023.

Para algunos usuarios, Shakira estaría "pagando" por haber deseado la muerte al papá del exfutbolista.

El tema, que originalmente habla sobre la clase trabajadora y las dificultades que enfrentan, incluye un verso que ha llamado la atención y generado especulaciones entre los usuarios de redes sociales.

La frase en cuestión es: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", la cual ha sido interpretada como una indirecta hacia Joan Piqué Rovira.

Aunque algunos internautas consideran que Shakira estaría viviendo un karma por expresar estos sentimientos, la artista no ha confirmado públicamente que la canción esté dirigida específicamente hacia su exsuegro.

Shakira, conocida por su música internacionalmente aclamada, ha optado por mantener silencio sobre la interpretación de la letra de 'El Jefe', dejando que la especulación siga su curso en las redes sociales.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura… 🪦👿 #ElJefe — https://t.co/GwyH6m29Dm pic.twitter.com/3PLTFilE9h — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 21, 2023

¿Cómo avanza el estado de salud del papá de Shakira?

En cuanto al estado de salud del padre de Shakira, William Mebarak Chadid, de 92 años, los reportes indican una leve mejoría.

Actualmente, se encuentra en un hospital de Barranquilla, Colombia, donde fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación de hospitalización.

La cantante, que permanece en Colombia durante este tiempo, está atenta a la evolución de su padre, según informes de medios locales.

