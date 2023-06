VIDEO: Descubren a hombre conduciendo carro de juguete a gran velocidad en las vías de Ibagué

Aunque algunas veces es común que se presenten situaciones insólitas en Colombia, no es posible acostumbrarse a ver diferentes hechos que sin duda causan gran curiosidad y risa. Esta vez sucedió en las calles de Ibagué donde un hombre condujo un particular vehículo en el que, al parecer, casi no entra.

A través de un video pudo quedar evidenciado como el hombre estaba dentro de un carro de juguete el cual está diseñado para que los niños den cortos paseos en compañía de sus padres, este en particular era de color rosado y tenía varias calcomanías que le daban un toque bastante femenino. Además, se pudo evidenciar que el hombre estaba con una gran sonrisa en su rostro.

Se dirigía por la Carrera quinta en la que transitaba todo tipo de vehículos como: autobuses, motocicletas, carros, entre otros; aunque no se confirmó si el hombre reconocía el gran peligro al que estaba expuesto, muchos temieron por su vida y la de otras personas, debido a que les pareció un acto totalmente irresponsable, puesto que no contaba con algún tipo de seguridad.

Luego de ser compartido en redes sociales, ganó cientos de reproducciones en muy poco tiempo y comenzaron todo tipo de chistes o suposiciones: "Toda una Barbie con estilo el señor", "Que lo contraten para rápidos y furiosos, no lo puedo creer", "Pobre la niña que se quedó sin su carrito", "El que tiene plata anda como quiere", "Y yo todavía montando en bus", "Por estas cosas amo mi país".

Así mismo, muchos se han empeñado en la búsqueda del hombre para lograr obtener algunas declaraciones sobre hacia donde se dirigía con tanta rapidez y sobre todo la razón por la que decidió ir en dicho vehículo.

