VIDEO: Maluma camina tranquilamente por la ciudad de México y fans no lo reconocen

Ser un cantante famoso a nivel mundial tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, no poder salir a la calle como una persona común y corriente, pues puede ser reconocido con facilidad, sin embargo, contra todo pronóstico, Maluma quiso hacer este ensayo y por ese motivo salió a caminar por la ciudad de México usando solamente una gorra.

El artista de Medellín compartió este momento por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que cuenta con más de 62 millones de seguidores, y allí mostró lo que ocurrió. En un principio se vio a Maluma usar una gorra de color fucsia con blanco, una chaqueta amplia y lentes transparentes.

Maluma dijo en la filmación: "Recorrer Ciudad de México sin que nadie se de cuenta. Son las 5 de la tarde", al mismo tiempo la persona que lo estaba grabando giró un poco la cámara y mostró que en el lugar había mucha gente.

En la publicación del cantante paisa se ve a un hombre que llamó la atención pues, parece ser, que él si lo alcanzó a reconocer. Tanto es así que cuando Maluma pasó por su lado, este hombre se giró y se quedó mirándolo.

Como era de esperarse, el video generó un sinfín de reacciones de sus fanáticos quienes no se perdonaron no haber estado en ese lugar a esa hora, mientras que otros aseguraron haberlo visto pero pensaron que era alguien muy parecido, ya que no imaginaron que Maluma caminara como si nada por las calles de Ciudad de México.

"Fua nada más humilde que caminar entre personas normales porque claro, humildad", "Yo me habría dado cuenta sin dudar 😍😍❤️", "El de la gorra verde sí se dió cuenta 🤭","Por eso hay que ver a todos alrededor cuando caminas 😅🥺", son algunos de los comentarios.

