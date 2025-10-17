Villa Arruga se sacan los trapitos al sol revelando secretos privados: "Antes muerta"

Las hermosísimas comediantes Bertalina y La Nena, el dúo detrás del fenómeno digital Villarruga, se sentaron recientemente en una cabina radial de El Klub para hablar de su trabajo, pero terminaron desvelando sus secretos más íntimos.

Si bien las invitadas aseguraron que actualmente se dedican a vivir de las ganancias de la lotería nacional, y que incluso Bertalina es accionista, su vida personal resultó ser mucho más compleja y dramática que su exitosa carrera en el humor.

Al hablar de experiencias laborales, Bertalina recordó que su "peor trabajo" había sido el de ser esposa, calificándolo de "terrible" porque no dejaba nada bueno, "sino tristezas, amarguras". No obstante, ella recomienda el matrimonio.

Por su parte, La Nena ha tenido una vida matrimonial más turbulenta. Ella reveló haber estado casada tres veces, con todos sus maridos fallecidos:



"El mío fue un arriero, el segundo, el primero fue un viejito que no me dejó nada, el tercero fue el emeraldero". La Nena, consciente de la percepción pública, bromeó diciendo que ella tiene la suerte de "salir de hombre rápido".

De hecho, confesó preferir la condición de viuda antes que ser "dejada".

Además de su pasado, La Nena reveló su criterio actual para las parejas: solo se está "metiendo con gente en condición de colagenía". Su último hombre tenía alrededor de 28 años.

El momento de mayor tensión en la entrevista llegó cuando se abordó la amistad de décadas entre ellas. El presentador preguntó directamente sobre la travesía de "compartir novios", mencionando el acto de que una mejor amiga se acueste con el exesposo de la otra, catalogándolo de "cajonera".

Bertalina defendió su acción explicando que La Nena ya se había separado del hombre y, de hecho, había dicho que él "estaba muerto". La Nena confirmó la mentira, justificando que "es mejor viuda que dejada".

Este romance clandestino, según el relato, ocurrió 20 años después de que La Nena diera por muerto a su marido.

En el marco de la intensa conversación sobre relaciones y traiciones, surgió la pregunta directa sobre la intimidad física entre las dos amigas, bajo la premisa de la "sororidad".

La Nena respondió negando la posibilidad, aunque no sin lanzar una pulla: "Ella quisiese, pero no pudiese".

Bertalina reviró, sugiriendo que La Nena "patea con las dos patas". La Nena no negó completamente su versatilidad, aclarando que, aunque no se le meta el agua al patio, "se meten otras cosas por todo lado".

Respecto a su amistad, las humoristas demostraron tener conceptos peculiares. Cuando se les preguntó cómo se definían, Bertalina describió a La Nena como "sonora", mientras que La Nena describió a Bertalina como "estrepitosa", llegando a confundir el término con "guaricha".

