A un día de la pelea con Valdiri, Yina Calderón lanza fuerte amenaza: ¿se cae la pelea?

Sigue creciendo la expectativa con la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri este sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, como evento principal del Stream Fighters 4. Sin embargo, la polémica creadora de contenido amenazó con cancelar la pelea contra su rival, en el caso que no se cumpla una exigencia.

Por medio de sus redes sociales, Yina Calderón explicó su inconformidad por el peso de la empresaria barranquillera. Al punto que le pidió a esta que bajara de peso. Esto debido a que no está dispuesta de dar ventajas en la pelea, teniendo en cuenta qué no es la primera vez que esta realiza una exigencia días antes de la pelea.

“Si Andrea Valdiri no ha bajado al peso acordado, me retiro de la pelea, porque no le voy a regalar peso, porque ya le estoy regalando estatura. Nosotros teníamos que estar pesando 62 kilos”, indicó Calderón, así mismo, le pidió transparencia al organizador del evento Westcol.

“Espero, Westcol, y confío porque sé que tiene un manager que es una persona muy seria, que no haya algún tipo de trampa en los resultados o de preferencias, porque así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”, puntualizó Yina en sus redes sociales.



¿Cómo le respondió Andrea Valdiri a Yina Caderón?

Una vez se conoció este reclamó de Yina Calderón, Andrea Valdiri no se quedó callada y, por medio de un video junto a Westcol, en el cual compartió un mensaje de tranquilidad que si va a llegar al peso para el combate. Además, invitó a sus seguidores a apoyarla para su enfrentamiento.

“Ya estamos casi al peso, mañana es el pesaje. Con toda, hoy lo bajamos porque lo bajamos. Ya saben, vayan al Instagram de ‘Westcol'”, indicó Valdiri a sus seguidores. De igual forma, cabe recordar que la barranquillera explicó que en el caso de que su rival se retire de la pelea, ésta tendrá que cumplir con una multa.

“Si se retira, tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50.000 dólares, y esa multa es para las dos”, indicó. Por lo cual, en caso de que alguna de las dos terminan retirándose del enfrentamiento tendrán que cumplir con esta penalización de una cifra cercana de 190 millones de pesos colombianos.

