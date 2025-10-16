Pelea Karina García Vs. Karely Ruiz: Paso a paso para conseguir boletas en el MedPlus

La pelea entre estas dos figuras del mundo digital se llevará a cabo en el evento 'Stream Fighters 4', un espectáculo que mezcla a los devotos del boxeo y creadores de contenido. La sede será en el Coliseo Medplus en Bogotá, el próximo 18 de octubre del 2025.

Por eso, si estás interesado en asistir a este evento, te damos a conocer cuáles son las localidades y precios de las entradas para que puedas ingresar con facilidad.

¿Cuáles son los pasos para compras las boletas?

Si quieres que el proceso de compra sea fácil y gil sigue los siguientes pasos:



Verifica los puntos oficiales: las entradas están disponibles en la plataforma oficial Taquillalive. Puedes comprarlas en línea a través de su sitio web, además, hay taquillas físicas habilitadas en Bogotá y localidades cercanas, para quienes prefieran comprarlas presencialmente.

Elige tu localidad: hay varias localidades y precios distintos. Algunos ejemplos son:



Palcos Golden Boy (nivel premium)

Zonas generales (altas, bajas, áreas familiares, etc.)

Palcos de diferente categoría

Zonas familiares o zonas familiares bajas/altas

También hay opciones de meet & greet o palcos especiales para experiencias más exclusivas.

Revisa precios y cargos adicionales: ten en cuenta que las entradas tienen precio base más cargos por servicio.



Las zonas más accesibles tienen cargos de alrededor de COP 144.000 + COP 25.000 de servicio para ciertas localidades altas.

En zonas premium como palcos o meet & greet, los precios suben bastante, sumando cargos adicionales por servicio.

Compra anticipada y horarios: asegúrate de comprar con antelación, ya que es un evento con alta demanda debido a la popularidad de las peleadoras e influencers.



Las puertas se abrirán desde la 1:00 p.m., por lo que es recomendable llegar con tiempo y evitar contratiempos.

Verifica la edad y requisitos

Está permitido el ingreso para toda la familia. Niños desde los 8 años pueden entrar siempre que estén acompañados por un adulto responsable.

¿Cuáles son los precios de cada localidad para ver la pelea?

Ahora bien, ya que conoces el procedimiento para adquirir tus entradas es momento de elegir tu localidad de preferencia:



Golde Boy (Meet & Greet): $1'320.000 + $225.000 Servicio

Palcos Golden Boy: $900.000 + $153.000 Servicio

Las Pamparas: $540.000 + $92.000 Servicio

Palcos La Plena: $480.000 + $82.000 Servicio

Palcos La Pena B: $420.000 + $72.000 Servicio

El Barrio: $240.000 + $41.000 Servicio

La Grasa (Bajas): $300.000 + $51.000 Servicio

Goat (Altas): $240.000 + $41.000 Servicio

Los Reales (Bajas): $190.000 + $33.000 Servicio

Estrellitas (Altas): $144.000 + $25.000 Servicio

La Grasa (Familiar bajas): $300.000 + $51.000 Servicio

Goat (Familiar altas): $240.000 + $41.000 Servicio

Los reales (Familiar bajas): $190.000 +$33.000 Servicio

Estrellitas (Familiar altas): $144.000 +$25.000 Servicio

Consejos al momento de adquirir boletas de Karina García y Karely Ruiz

Estos consejos te serán de gran utilidad al momento de comprar tus entradas y no tener inconvenientes en el proceso, lee con atención:



Revisa bien en la plataforma oficial que la página sea auténtica y segura (evita revendedores no oficiales).

Guarda tu comprobante digital o impreso, ya que podría ser necesario presentarlo al ingresar.

Lleva identificación en caso de que se necesite verificar la edad para niños o datos del comprador.

Considera elegir ubicación con buena visibilidad si quieres ver bien el combate, especialmente en zonas altas o palcos

Ten presente que pueden ingresar niños de 8 años en adelante con un adulto responsable, las puertas estarán abiertas desde la 1:00.P.M. Se recomienda llegar con horas de anticipación.

