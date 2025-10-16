Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
HASSAM HOSPITALIZADO
SUBSIDIO AMAS DE CASA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Pelea Karina García Vs. Karely Ruiz: Paso a paso para conseguir boletas en el MedPlus

Pelea Karina García Vs. Karely Ruiz: Paso a paso para conseguir boletas en el MedPlus

La esperada batalla del ring entre las dos influencers ya tiene fecha establecida y aquí está el paso a paso para adquirir tus entradas en puntos oficiales sin contratiempos.