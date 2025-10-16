Pelea Karina García Vs. Karely Ruiz: Paso a paso para conseguir boletas en el MedPlus

Publicidad
La pelea entre estas dos figuras del mundo digital se llevará a cabo en el evento 'Stream Fighters 4', un espectáculo que mezcla a los devotos del boxeo y creadores de contenido. La sede será en el Coliseo Medplus en Bogotá, el próximo 18 de octubre del 2025.
Por eso, si estás interesado en asistir a este evento, te damos a conocer cuáles son las localidades y precios de las entradas para que puedas ingresar con facilidad.
Si quieres que el proceso de compra sea fácil y gil sigue los siguientes pasos:
Verifica los puntos oficiales: las entradas están disponibles en la plataforma oficial Taquillalive. Puedes comprarlas en línea a través de su sitio web, además, hay taquillas físicas habilitadas en Bogotá y localidades cercanas, para quienes prefieran comprarlas presencialmente.
Elige tu localidad: hay varias localidades y precios distintos. Algunos ejemplos son:
Revisa precios y cargos adicionales: ten en cuenta que las entradas tienen precio base más cargos por servicio.
Compra anticipada y horarios: asegúrate de comprar con antelación, ya que es un evento con alta demanda debido a la popularidad de las peleadoras e influencers.
Ahora bien, ya que conoces el procedimiento para adquirir tus entradas es momento de elegir tu localidad de preferencia:
Estos consejos te serán de gran utilidad al momento de comprar tus entradas y no tener inconvenientes en el proceso, lee con atención:
Ten presente que pueden ingresar niños de 8 años en adelante con un adulto responsable, las puertas estarán abiertas desde la 1:00.P.M. Se recomienda llegar con horas de anticipación.
