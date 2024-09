Wilfran Castillo autoriza a Nelson Velásquez con 7 canciones de Los Inquietos

El mundo del vallenato ha sido sacudido por la reciente condena del reconocido cantante Nelson Velásquez, quien fue hallado culpable por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín.

La sentencia, emitida el pasado 28 de agosto, ha generado un gran debate entre los seguidores del artista y diversas figuras del género, quienes se han pronunciado al respecto. Sin embargo, las declaraciones del compositor Wilfran Castillo, autor de varias de las canciones interpretadas por Velásquez, han sido las que más han captado la atención.

Wilfran Castillo, conocido por ser el creador de muchas de las letras emblemáticas de Los Inquietos, salió en defensa de Velásquez a través de una publicación en sus redes sociales. El compositor expresó su apoyo al cantante, afirmando que Nelson tiene todo el derecho de interpretar sus canciones, independientemente de la situación legal que enfrenta.

Wilfran, a través de su cuenta de TikTok, dio su opinión acerca de la sentencia a Nelsón Velásquez. De acuerdo con Castillo, el proceso en sí no debió ser de tipo penal, sino civil, teniendo en cuneta que “lo que incumplió fue un acuerdo que celebró con ellos, un acuerdo de transacción donde él se comprometía a no usar los fonogramas de la empresa LGMusic para sus eventos”.

Según el compositor, lo que Nelson estaba haciendo era interpretar sus obras y las de otros compositores en vivo, es decir, que no usó las canciones grabadas, las pistas, ni el sonido como tal de la compañía, sino que interpretaba las letras de las canciones, las cuales son de su autoría.

En cuanto a los temas, el compositor indicó que: “Especialmente hay 7 canciones mías que Nelson tocaba en sus shows, que son, 'Volver', 'Quiero saber de ti', 'Entrégame tu amor', 'Tu historieta', 'Nunca niegues que te amo',' Te pierdo y te pienso' y 'un millón de besos'.

Estas canciones, de acuerdo con Castillo, pueden ser interpretadas no solo por Nelson, sino por cualquier persona, ya que son mundialmente conocidas y ni siquiera él puede negarle cantarlas, en el ejercicio vocal. Haciendo la aclaración de que esto ocurra así y siempre y cuando no le quiten la autoría ni las regalías. Pero respecto a esto, el compositor fue claro al decir que “Cada vez que Nelson toca más bien me llegan a mí regalías”.

Nelson Velásquez, condenado a pagar cárcel