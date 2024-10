Yeison Jiménez vivió extraña experiencia en uno de sus conciertos; ¿lo secuestraron?

El cantante de música popular Yeison Jiménez se ha acercado a sus seguidores a través de su nuevo podcast 'Camino al éxito', donde entrevista a otras figuras de la música y el entretenimiento, hablando de temas muy personales.

Lo que ha llamado la atención de la audiencia, es que en ese espacio el cantante también se ha abierto a contar muchas anécdotas que no había tenido la oportunidad de contar. Una de esas historias es la que se ha robado los focos en los últimos días.

¿Secuestraron al cantante de música popular Yeisón Jiménez?

El cantante estuvo conversando con el exfutbolista Macnelly Torres en su podcast y uno de los temas que trataron fue estas experiencias en las que un sencillo descuido se salió de las manos. El cantante contó la anécdota de cuando su equipo y las autoridades lo buscaban por cielo y tierra sin saber su paradero.

De acuerdo con Yeison todo comenzó cuando iba a hacer un concierto en la ciudad de Medellín, y al buscar un hospedaje, cayó en la estrategia de un hotel que copió el nombre del lugar donde siempre se hospedaba, llegando así a un sitio extraño.

“Venía muy cansado, cantaba en Medellín en un concierto, y siempre me quedaba en un hotel del que no vamos a mencionar el nombre. Y resulta que ese día la reserva me la hicieron en un hotel que se llamaba exactamente de la misma forma, pero solo le cambiaba una palabra. Llegué al que me reservaron y me acosté a dormir”

El cantante confesó que debido al estrés y el agotamiento que supone su carrera, suele tomar valeriana para poder conciliar el sueño y quedar completamente profundo, algo que en ese momento le jugó una mala pasada, pues se despertó muy tarde y estaba a apenas horas de su espectáculo.

Siempre me tomaba valeriana o alguna vaina para descansar y a mí siempre me despiertan, pero resulta que me despierto a la 1:30 a. m. y yo sabía que ese negocio lo cerraban a las 2:30 a. m. Me dije, ¿qué pasó?, ¿por qué no me han despertado?, ¿qué pasó con el concierto? YEISON JIMÉNEZ

Fue en ese momento cuando el cantante se dio cuenta de que todo se había salido de control, pues cuando su equipo lo buscó en el hotel de siempre, él no se encontraba, por lo que lo estaban buscando por cielo y tierra, incluso con ayuda de las autoridades.

"Cuando prendo el teléfono, porque siempre lo apago, tenía 70 llamadas perdidas y me estaba buscando la Policía. Dijeron que me habían secuestrado", indicó el cantante, quien contó que se fue para el lugar a hacer el concierto, devolviendo de a poco la tranquilidad a su equipo y a sus seres queridos.

@caminoalexito.yj ¿Aún no has escuchado el nuevo episodio de Camino al Éxito junto a Macnelly Torres? 🔥 No puedes perdértelo. ¡Escúchalo ahora en el link de nuestra biografía! ♬ sonido original - Camino al Éxito

