Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
ESCOLTAS DE ÁLVARO URIBE
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo del 15 de octubre de 2025: día del amor propio y nuevos comienzos

Horóscopo del 15 de octubre de 2025: día del amor propio y nuevos comienzos

Las estrellas hablan de amores que nacen, heridas que sanan y corazones que aprenden a brillar por si solos. Conoce que revela el horóscopo para los solteros este día.