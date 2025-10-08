LINK para votar por los ganadores del Desafío The Box para que regresen a la competencia

Publicidad
A medida que avanza el Desafío 2025 (también referido como Desafío Siglo XXI), la producción de Caracol Televisión implementó un nuevo y emocionante formato que pone a los televidentes más fieles en el centro de la acción.
Los seguidores del reality tienen la oportunidad de elegir a dos exganadores —un hombre y una mujer— que regresarán a competir y vivir la experiencia en la Ciudad de las Cajas.
Según se informó desde Caracol Televisión, las votaciones se abrieron oficialmente el 6 de octubre de 2025.
La elección del personaje que volverá al reality es un proceso notablemente sencillo y no requiere ingresar datos personales. Los votos son 100% gratuitos y se realizan de manera virtual.
Para emitir su decisión, los interesados solo deben seguir unos pasos básicos:
Es fundamental saber que el sistema permite emitir un voto por día para cada categoría (hombre y mujer) por cada navegador o dispositivo utilizado.
Además, según la Revista Vea, este mecanismo es válido únicamente en Colombia y solo para personas mayores de 18 años.
Los dos exparticipantes, uno de la categoría masculina y otro de la femenina, que obtengan la mayor cantidad de votos serán quienes finalmente regresen a la Ciudad de las Cajas para competir de nuevo.
La lista de aspirantes incluye a ganadores de las últimas ediciones del formato The Box:
Candidatas femeninas:
Candidatos masculinos:
Los exparticipantes han recibido esta oportunidad con entusiasmo y han incentivado a sus seguidores a votar para asegurar su retorno a la competencia. Las reacciones han sido inmediatas y enérgicas.
Sensei, por ejemplo, hizo un llamado a sus fanáticos: “Si quieren ver un buen show en pista, ya saben: voten por mí”. Por su parte, Valkyria (Andrea Olaya) expresó su total sorpresa y emoción ante la noticia, exclamando: “¡Pellízquenme!”.
Incluso Laura Madrid, pareja sentimental de Galo, se sumó a la campaña, pidiendo votos para que él pueda demostrar nuevamente que "sí es un campeón".
Es crucial recordar que el periodo de votación es limitado. La oportunidad de elegir a los campeones que regresarán al Desafío Siglo XXI se extiende únicamente hasta el 15 de octubre de 2025, a las 11:59 de la noche. Una vez concluido el plazo, se anunciará a los ganadores y se comunicará cómo se integrarán a la dinámica de competencia.
