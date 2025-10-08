LINK para votar por los ganadores del Desafío The Box para que regresen a la competencia

A medida que avanza el Desafío 2025 (también referido como Desafío Siglo XXI), la producción de Caracol Televisión implementó un nuevo y emocionante formato que pone a los televidentes más fieles en el centro de la acción.

Los seguidores del reality tienen la oportunidad de elegir a dos exganadores —un hombre y una mujer— que regresarán a competir y vivir la experiencia en la Ciudad de las Cajas.

Según se informó desde Caracol Televisión, las votaciones se abrieron oficialmente el 6 de octubre de 2025.



La elección del personaje que volverá al reality es un proceso notablemente sencillo y no requiere ingresar datos personales. Los votos son 100% gratuitos y se realizan de manera virtual.

Cómo votar para que ganadores del Desafío pasado vuelvan al reality

Para emitir su decisión, los interesados solo deben seguir unos pasos básicos:



Acceder a la dirección oficial a través de cualquier navegador: www.caracoltv.com/desafioganadores Seleccionar un nombre de la lista masculina y uno de la femenina, las cuales ofrecen seis opciones disponibles. Confirmar la elección para que el voto quede registrado.

Es fundamental saber que el sistema permite emitir un voto por día para cada categoría (hombre y mujer) por cada navegador o dispositivo utilizado.

Además, según la Revista Vea, este mecanismo es válido únicamente en Colombia y solo para personas mayores de 18 años.

Cuáles son los exparticipantes del Desafío The Box

Los dos exparticipantes, uno de la categoría masculina y otro de la femenina, que obtengan la mayor cantidad de votos serán quienes finalmente regresen a la Ciudad de las Cajas para competir de nuevo.

La lista de aspirantes incluye a ganadores de las últimas ediciones del formato The Box:

Candidatas femeninas:

Paola Solano (ganadora en 2021).

Valkyria (Andrea Olaya, ganadora en 2022).

Aleja (ganadora en 2023).

Guajira (ganadora de la edición “XX / Ciclo Dorado” en 2024, junto con Kevyn).

Candidatos masculinos:

Galo (Gonzalo Pinzón, ganador en 2021).

Ceta (ganador en 2022).

Sensei (ganador en 2023).

Kevyn (el campeón más reciente en 2024).

Los exparticipantes han recibido esta oportunidad con entusiasmo y han incentivado a sus seguidores a votar para asegurar su retorno a la competencia. Las reacciones han sido inmediatas y enérgicas.

Sensei, por ejemplo, hizo un llamado a sus fanáticos: “Si quieren ver un buen show en pista, ya saben: voten por mí”. Por su parte, Valkyria (Andrea Olaya) expresó su total sorpresa y emoción ante la noticia, exclamando: “¡Pellízquenme!”.

Incluso Laura Madrid, pareja sentimental de Galo, se sumó a la campaña, pidiendo votos para que él pueda demostrar nuevamente que "sí es un campeón".

Es crucial recordar que el periodo de votación es limitado. La oportunidad de elegir a los campeones que regresarán al Desafío Siglo XXI se extiende únicamente hasta el 15 de octubre de 2025, a las 11:59 de la noche. Una vez concluido el plazo, se anunciará a los ganadores y se comunicará cómo se integrarán a la dinámica de competencia.

