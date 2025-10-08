Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
VICIO DE PABLO ESCOBAR
CASO NIÑA DE 3 AÑOS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / LINK para votar por los ganadores del Desafío The Box para que regresen a la competencia

LINK para votar por los ganadores del Desafío The Box para que regresen a la competencia

El formato de Desafío 2025 otorga a los televidentes la potestad de seleccionar, de manera completamente gratuita y virtual, a un hombre y una mujer campeones de ediciones previas para reincorporarse.