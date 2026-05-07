Los Tucanes de Tijuana y Pitbull alistan show que promete sorprender a Londres

Uno de los eventos más importantes en el verano del 2026, se llevará a cabo en Londrés cómo es el American Express presenta BST Hyde Park, y este año el protagonista es el artista, Pitbull, también conocido como Mr. Worldwide, además de que Los Tucanes de Tijuana compartirán escenario en este evento del próximo 10 de julio.

La noticia que sacudió a todo el regional méxicano fue el anunció de Los Tucanes de Tijuana, quienes son los invitados especiales de Pitbull en su fecha de Londres. Con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify, siendo uno de los grupos fundamentales de este género, al punto de ganar un Latín Grammy en el año 2012 a Mejor Álbum.

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Recordemos que la conexión entre ambos artistas no es nueva, esto debido a que el propio Pitbull colaboró el año 2025 en un remix del éxito viral "La Chona" Junto al compositor Mario Quintero Lara, hicieron el anunció oficial sobre este tema.



¿Cómo fue la colaboración entre Los Tucanes de Tijuana y Pitbull?

El remix de la canción de La Chona según comentó Pitbull buscaba llevar el sonido norteño a una audiencia mundial. Todo comenzó con un rumor que el pasado 14 de septiembre de 2025, el cantante de “Fireball” compartió una foto en redes sociales junto a Mario Quintero, líder de la agrupación tijuanense, para después confirmar su lanzamiento mundial, la cuál fue un éxito tanto en las diferentes plataformas.

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Cabe mencionar que la canción original de 1995 narra la historia de una mujer que ama ir a los bailes y beber, siendo un ícono de la música norteña. Por lo cual, con el nuevo relanzamiento se buscaba darle un aire fresco a este tema tan emblemático por parte de los seguidores de Los Tucanes De Tijuana.

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Por lo cual, con clásicos como "El Tucanazo" y "Vivir de Noche", Los Tucanes prometen bailar a Hyde Park en un set que promete ser histórico para la música latina en el Reino Unido, este próximo 10 de junio.

De igual forma, se conoció que el show de Pitbull no estará solo marcado por el ritmo norteño, tanto es así que el cartel incluye nombres como Kesha, Tinie Tempah, además de Lil Jon, ganador del Grammy, que espera sorprender con sus clásicos como "Get Low" y "Turn Down for What".