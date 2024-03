Abuelita es mandada en carro a un asilo sin que ella supiera; la conductora rompió en llanto

Una lamentable historia ha captado la atención en las redes sociales en los últimos días, en la que una conductora de Uber se vio involucrada en una situación angustiante al descubrir que su pasajera, una mujer mayor, había sido engañada por su propio hijo para ser trasladada a un asilo.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales y que habría ocurrido en México, la conductora de Uber revela a la mujer mayor que su hijo, identificado como Alberto, le pagó para llevarla a un asilo y que no puede regresarla a su casa. La mujer, evidentemente angustiada, ofrece pagarle el doble con tal de que la lleve de regreso a su hogar.

"De lo que le dieron, yo le doy el doble, porque yo no voy a un asilo. Tengo mi casita para vivir. Dígale a mi hijo que ya no lo voy a molestar con mis tristezas", le dice la mujer mayor a la conductora, quien no puede contener las lágrimas ante la situación.

Publicidad

La mujer expresa su deseo de que, si su hijo se ha cansado de ella, la deje en su casa, pero no en un asilo. Mientras tanto, la conductora, entre lágrimas, comparte su sorpresa al llegar a recogerla y verla sola, sin que nadie la despida.

"¿Qué te hice, hijo? Después de criarte, hijo de mi alma, ¿por qué haces esto si soy tu madre?", se escucha decir a la abuelita.

Publicidad

La conductora, conmovida por la situación, explica que le duele la historia, pero que ya ha recibido el pago y no puede devolverla. Ante esto, la mujer mayor le responde que ella es la dueña de la vivienda y tiene derecho a sacar a su hijo.

La conductora concluye el video expresando: "Es muy difícil presenciar una historia donde una madre que lo ha dado todo por sus hijos es desechada cuando ya no son útiles".

Aunque la historia ha generado conmoción en las redes sociales, hay quienes plantean dudas sobre su autenticidad, y hasta el momento se desconoce la identidad de la señora y si realmente su hijo desea abandonarla.

Una mujer que trabaja en Uber, fue a buscar a una señora para llevarla a su destino, pero esta desconocía a dónde la llevaba. Al enterarse de que estaba camino a un asilo, la señora pidió que, por favor, no la llevaran, que ya no molestaría a su hijo con sus dolores y enfermedad. pic.twitter.com/4TPviUrMxX — UlisesX Marval (@umarval) March 19, 2024

Publicidad

House Tour con Rafa Pérez ¡Nos invitó a comer butifarra!