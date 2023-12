Anuel AA arremetió con toda en contra de Arcángel

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido el mundo del reguetón como Anuel AA , hace poco hizo unas declaraciones bastante polémicas a través de redes sociales en donde se dirigió a Arcángel y Bad Bunny.

Pues resulta que Arcángel le dio unas declaraciones mediante una entrevista a Univisión, en donde sorprendió a todo el mundo diciendo que ya no consideraba a Anuel AA como su amigo, a lo que de manera inmediata este le respondió por medio de su cuenta en Instagram.

Anuel presumió haber vendido todas las entradas para su concierto en Washington el pasado 10 de diciembre, y aprovechó para irse en contra del artista, en donde dijo que su carrera dependía de lo que hiciera trabajando con Bad Bunny.

"Concierto SOLD OUT en Washington D.C y tu Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite pa un concierto pa poder revivir tu carrera y tú qué esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas".

El artista puertorriqueño no se detuvo y arremetió con toda en contra de su colega y con todo tipo de comentarios pretendiendo ofender de alguna manera a Arcángel. "Tranquilo que ya mismito te lleva para el dealer brother tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo pone en calma nada más cuando llegas para que no te sientas mal".

Por su parte, Arcángel le recordó a Anuel AA sobre la cancelación de su propia gira, desestimando sus comentarios y afirmando que Anuel no era una competencia seria para él. “Deja de mencionar gente manuelita! que tu para mi nunca has sido nadie! yo soy una de tus inspiraciones y aprende a respetar o odiar más!”.

“¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! ah y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. !yo diré que no eras competencia!.

Este cruce de palabras llegó después de que Anuel en el pasado mes de octubre se enfermara requiriendo una cirugía de emergencia. Lo cual llamó la atención de muchos de sus seguidores en las redes sociales.

“Tampoco soy su enemigo, tampoco le deseo mal porque ese no es mi superpoder, ese no es el mío, no es el odio, en especial el mío es el amor de verdad y la buena vibra”, aclaró el cantante en la entrevista.

Sin duda Arcángel dejó bien claro durante su entrevista en el programa ‘Primer Impacto’ que no tiene ningún tipo de relación con Anuel AA, ni tampoco le interesa tenerla.

