Capturan a mujer arrastrando a un perrito con su camioneta; quedó en video

Un lamentable hecho tuvo lugar en Tlaquepaque, México, donde una mujer de 58 años fue arrestada tras ser sorprendida arrastrando a un perrito con su camioneta.

Este hecho, que ha generado gran indignación en la comunidad, ocurrió en la calle Plan de Ayala y Batalla Trinidad, en el fraccionamiento Revolución. Según informes, la mujer alegó que el perro había dañado la carrocería de su vehículo, lo que llevó a su drástica reacción.

Los vecinos fueron testigos del acto cruel y no dudaron en intervenir. Uno de ellos, que participó en el rescate del animal, relató cómo sucedieron los hechos.

“Veníamos circulando por la avenida cuando me percato que el vehículo de adelante venía arrastrando un perro. Entonces me le emparejo, y otro vehículo que venía adelante le cierra el paso. Nos bajamos del carro y comenzamos a filmar a la señora”, comentó el testigo.

La situación se intensificó cuando la mujer, al notar que estaba siendo grabada, intentó cortar el cable que ataba al perro a su camioneta.

La acción de los vecinos fue clave para detenerla y llamar a las autoridades. Al llegar la Policía de Tlaquepaque, se detuvo a la mujer, quien intentó justificarse diciendo: “Yo soy policía, tengo una cita, se subió a mi coche. No lo estoy asesinando, me lo voy a llevar a la otra casa. No lo puedo subir porque me talló toda mi camioneta.”

El perrito, que mostró signos evidentes de haber sido arrastrado, fue atendido por el servicio de Salud Animal del ayuntamiento local. Según informes, el animal presentaba lesiones en las patas y estaba exhausto.

La Policía confirmó que el ministerio público tenía conocimiento del caso y se encargaría de las acciones legales pertinentes.

La comunidad de Tlaquepaque ha expresado su apoyo al perrito y su rechazo ante la crueldad exhibida por la mujer. A través de las redes sociales, muchas personas han alzado la voz para exigir justicia y el castigo correspondiente para la responsable.

Este tipa bestial arrastró a un perrito 🐶 porque le rayó la camioneta pic.twitter.com/g9zO3VM54C — Gloria Reza (@GloReza) September 25, 2024

