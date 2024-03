'Compañerito de la Sijín' revela por qué no "arrancó" y se fue de la casa de Sara

Stiven Segura, conocido como el 'compañerito de la Sijín', ha decidido romper el silencio y revelar con detalle lo sucedido aquel día en que fue encontrado en la casa de Sara, la mujer implicada en un escandaloso video de presunta infidelidad.

Todo comenzó cuando un agente de la Sijín en el municipio de Cumaral, Meta, publicó en redes sociales un video que, según él, mostraba a Sara siéndole infiel con otro hombre de la misma institución, apodado como 'compañerito de la Sijín'.

Este video se volvió viral y generó numerosas conversaciones en las redes sociales, incluso dando lugar a la creación de memes.

La mujer en cuestión, a quien se le identificó como Sara en las redes sociales, pero cuyo verdadero nombre es Iris Sared Moncaleano, finalmente decidió hablar sobre la situación en una entrevista con Séptimo Día. En sus palabras, expresó cómo este hecho había afectado gravemente su reputación y dignidad como mujer.

En medio de este escándalo, Stiven Segura explicó por qué decidió quedarse en la vivienda ese día. A pesar de que ya no formaba parte de la institución policial desde hacía más de dos años, Segura afirmó: "¿Por qué no me voy? Porque no voy a dejar a Sara sola con ese problema tan grande".

Según lo relatado por Segura en una entrevista para Caracol Televisión, se retiró de la casa una vez que el agente de la Sijín terminó de grabar el video.

En ese momento, Sara le confesó que había sido agredida físicamente por el oficial. Segura afirmó haberse retirado del lugar con el objetivo de evitar que la situación empeorara, pero el terror a penas iniciaba.

Debido a las numerosas burlas que inundaron las redes sociales tras el episodio, Sara enfrentó momentos extremadamente difícilesy llegó al extremo de intentar quitarse la vida ingiriendo una alta dosis de pastillas.

En sus propias palabras: "Para mí la única solución fue quitarme la vida y no escuchar nada más, no ver redes sociales, no sentir esa afectación que había en mi familia". Afortunadamente, sus amigos la encontraron a tiempo y la llevaron al médico, evitando así una tragedia de mayores proporciones.

Sara reveló que todo este episodio fue resultado de una venganza planeada por su expareja, quien le advertía constantemente con frases como "si no es para mí, no es para nadie".

Además, aseguró que este individuo incluso llegó a exigirle la suma de $3.000.000 a cambio de no divulgar el video comprometedor.

