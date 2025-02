El estremecedor testimonio de joven tragado por una ballena: "Ya no había nada qué hacer"

La naturaleza es impredecible, y Adrián Simancas, un joven venezolano de 24 años, lo comprobó de la manera más aterradora. Durante una travesía en packrafting en el Estrecho de Magallanes, Chile, fue engullido por una ballena jorobada y expulsado segundos después. Su historia ha dado la vuelta al mundo, capturando la atención de miles de personas.

Adrián y su padre, Dell Simancas, un anestesista de 49 años, emprendieron una expedición en las frías aguas de la Bahía El Águila, al sur de Chile. La idea era disfrutar de la naturaleza y practicar remo en sus pequeños botes inflables.

Todo transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, una sombra gigantesca emergió del agua y arrastró a Adrián hacia las profundidades.

Adrián Simancas narró los difíciles momentos que vivió con la ballena: "Sentí que algo me tragaba"

En entrevista para Noticias Caracol el joven relató que sintió un fuerte golpe desde atrás y una fuerza que lo succionaba. "Vi algo entre azul y blanco, sentí una textura babosa a mi alrededor y luego oscuridad. Pensé que había muerto, que ya no había nada que hacer" , recuerda.

En medio de la confusión, su chaleco salvavidas lo impulsó hacia la superficie, permitiéndole salir de la boca del gigantesco cetáceo. Al emerger, el miedo continuó. "Veía cosas moviéndose en el agua y advertí a mi papá que tuviera cuidado. Creí que la ballena podría atacarnos de nuevo", confesó Adrián.

Video del momento en que ballena traga a Adrián Simancas

Su padre, quien estaba a pocos metros, logró captar en video el instante exacto en que la ballena engulló y luego expulsó a Adrián. "Por tres segundos no lo vi y me asusté. Luego salió disparado hacia la superficie y me tranquilicé" , contó Dell.

Gracias a la preparación que ambos tenían en maniobras de rescate, lograron mantener la calma y salir ilesos. "Tuvimos mucha suerte, pero también teníamos las medidas de seguridad adecuadas: GPS, comunicación satelital y trajes secos para prevenir la hipotermia" , explicó Adrián.

"Me sentí dentro de un cuento de hadas"

El joven confesó que, por un instante, recordó la historia de Pinocho, en la que el protagonista es tragado por una ballena. "Fue algo surrealista. Cerrar los ojos, sentirme atrapado y luego salir disparado fue una experiencia que nunca olvidaré", comentó.

A pesar del susto, Adrián y su padre planean continuar con sus expediciones, aunque con más precaución. "No dejaré de explorar, pero sin duda seré más consciente del poder de la naturaleza" , concluyó.