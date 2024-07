Esto dice la letra adaptada como burla a la canción de Colombia 'El ritmo que nos une'

Un video ha comenzado a viralizarse en las redes sociales, mostrando una versión modificada de la popular canción 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro. Esta nueva versión, creada por fanáticos argentinos, celebra el reciente triunfo de Argentina y no escatima en burlas hacia la selección colombiana, causando una nueva polémica que vuelve a dejar en la mira a los hinchas de dicho país.

El video incluye imágenes de la final y de la eufórica celebración del equipo argentino, encabezado por Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano 'Dibu' Martínez. La letra original de la canción de Ryan Castro ha sido completamente transformada para burlarse de Colombia y poner como héroes a los futbolistas argentinos, lanzando dardos hacia sus rivales.

El coro de la canción original, que dice: "Mami, enciendan la radio, encienda la tele y no me moleste que hoy juega 'la Sele'. Coja la curva, coja la 'L' si no está alentando" ha sido reemplazado por una letra que celebra a la Albiceleste y menciona directamente a Colombia. La nueva versión canta: "Dale, vendan la radio, apaguen la tela. Que es bicampeón, 'la Albiceleste'. Contra Colombia, cueste lo que cueste, con gol de Lautaro."

La canción no se detiene ahí, ya que también incluye varias referencias directas y burlas hacia la selección colombiana. Una estrofa destaca: "Que los colombianos, apaguen el televisor. El equipo con 'Leo' quiere ser bicampeón. Y entró Lautaro para que canten el gol." Además, hay un fragmento que menciona: "Quedaron con 5 goles de cabeza," en clara referencia a una derrota dolorosa.

Publicidad

Lucho Díaz, estrella colombiana que originalmente tiene un verso en la canción de Ryan Castro, también es objeto de esta nueva versión. El nuevo fragmento enaltece a Ángel Di María y minimiza a Díaz, diciendo: "Y a 'Fideo' me los resistían, la rompió toda en su despedida. Muchas gracias, Ángel Di María. Cierren la cancha que hoy vuelve a ganar la Argentina. Y se borra 'Lucho' Díaz."

vendan la radio apaguen la tele pic.twitter.com/6MAc6frQbx — Fran (@Fraaanchuuu) July 22, 2024

Luis Andrés Colmenares aparece mencionado en canción de vallenato