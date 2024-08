Extraño síntoma de joven a quien se le reinicia la memoria cada dos horas

Muchas personas han visto la películaprotagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, 'Como si fuera la primera vez', donde una joven sufre un accidente y su memoria se reinicia todos los días al despertarse, desarrollando una historia de amor que es recordada por muchos. Pues bien, una joven padece de algo mucho peor en la vida real, esta es su historia.

Se trata de Riley Horner, una joven estadounidense originaria de Illinois, quien el día 11 de junio del 2019, con tan solo 16 años, sufrió un accidente mientras disfrutaba con sus amigos de un baile escolar. Al parecer un estudiante cayó de forma accidental sobre ella y terminó dándole una fuerte patada en la cabeza, por lo que tuvo que ser llevada a un centro asistencial donde le cambió la vida.

Riley fue diagnosticada con amnesia anterógrada, ocasionada por el golpe, lo que hace que su memoria se reinicie cada dos horas, haciendo que todos los días se levante pensando que es el 11 de junio de 2019, pensando y actuando como esa niña de tan solo 16 años. Este suceso no ha sido fácil para ella ni para su familia, ya que antes del incidente era una estudiante ejemplar y atleta destacada.

Esta afección impide que Riley cree recuerdos y los mantenga en su memoria después del evento traumático, Esto la ha llevado a tomar algunas medidas para intentar llevar una vida normal, por lo que cada dos horas suena una alarma que le recuerda ver sus apuntes, los cuales traen todo lo necesario para recordar su vida, como ubicación de su casillero, los proyectos en los que está e imágenes que la ayudan a tener un contexto de su vida.

Su madre dio un ejemplo triste del alcance de la enfermedad, indicando que el diagnóstico fue tardío y ahora no hay mucho que hacer: “Mi hermano falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Le decimos todos los días, pero no lo recuerda”.

