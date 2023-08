Inteligencia artificial reveló cuál es la mejor canción de Shakira

Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas en el mundo, comenzó su carrera musical cuando tenía tan solo 14 años de edad. En ese momento, fue descubierta por un ejecutivo de Sony Colombia, quien le ofreció un contrato de tres discos. Unos años después, en 1995, entró en el panorama internacional con su primer álbum oficial conocido como 'Pies descalzos', pero el disco que la catapultó a la fama fue '¿Dónde están los ladrones?'.

Desde entonces, la barranquillera ha lanzado una gran cantidad de éxitos musicales que la han llevado a estar en los eventos más importantes del mundo, como el entretiempo del Super Bowl, el Mundial de Alemania en 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y la ceremonia de clausura de la Copa Davis en 2019.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

A pesar de que muchas de las canciones de Shakira son consideradas por muchos como las mejores, le preguntamos a ChatGPT cuál era el mejor sencillo de la artista y esto fue lo que nos respondió.

Publicidad

La elección de la mejor canción de Shakira es subjetiva y puede variar según los gustos personales de cada individuo. Sin embargo, una de las canciones más icónicas y exitosas de Shakira es "Hips Don't Lie". Esta canción, lanzada en 2005 en colaboración con Wyclef Jean, se destacó por su ritmo contagioso, letras pegajosas y una mezcla de ritmos latinos y pop que la hicieron sumamente popular en todo el mundo.

"Hips Don't Lie" logró fusionar elementos de la música latina con la energía del pop de una manera única, y su característico estribillo se volvió inolvidable para muchas personas. Además, la canción recibió elogios por la voz distintiva y poderosa de Shakira, así como por su capacidad para combinar diferentes estilos musicales de manera fluida.

La canción también se convirtió en un himno en eventos deportivos y celebraciones, lo que contribuyó a su impacto cultural. Además, el videoclip de la canción, con su vibrante coreografía y el carisma de Shakira, también añadió a su popularidad.

Publicidad

En resumen, "Hips Don't Lie" se destaca como una de las mejores canciones de Shakira debido a su mezcla innovadora de estilos musicales, su impacto global y su capacidad para hacer bailar a audiencias de todo el mundo. Sin embargo, cada persona puede tener su propia canción favorita de Shakira en función de sus preferencias musicales y experiencias personales.

Otras de las canciones de Shakira que más han dejado huella son:

"Whenever, Wherever" (2001)

"La Tortura" (2005)

Publicidad

"Waka Waka (This Time for Africa)" (2010)

"Loba" (2009)

"Can't Remember to Forget You" (2014)

Publicidad

"Me Gusta" (2019)

"Te Felicito" (2022)

Te puede interesar: Emotiva recompensa a mujer por su buena obra