La Bendita envía contundente mensaje al cantante Blessd, ¿ella es su gemela perdida?

Desde las calles de Medellín, surge una historia que mezcla admiración, sueños y un parecido que ha hecho que miles giren a mirar dos veces. Karen Castro, más conocida en redes como La Bendita, no solo se gana la vida como barbera, sino que se ha convertido en una figura viral por su extraordinario parecido con el cantante urbano Blessd.

Pero más allá de la semejanza física, hay una historia de lucha, inspiración y un mensaje cargado de sentimientos.

En una reciente entrevista con Jhon Carrero, video jockey de La Kalle, La Bendita respondió a la pregunta que muchos le han hecho: ¿qué le dirías a Blessd si lo tuvieras al frente?

“Siempre he querido saber qué opina sobre mí, porque literalmente yo tengo un parecido muy, muy fuerte con Blessd”, expresó. “Tengo mucha admiración hacia él. Sé que va a seguir siendo mi inspiración por mucho tiempo. Hay muchas cosas que quiero decirle, pero se las diré en persona”, agregó, con la esperanza de algún día cruzarse cara a cara con su ídolo.

Mujer en Medellín dejó boquiabierto a más de uno por su parecido con Blessd Foto: Instagram de Blessd y La Bendita

La Bendita reveló su mayor sueño

Además del deseo de conocerlo, Karen tiene un sueño muy claro: abrir su propia barbería, a la que llamaría La Bendita, inspirada primordialmente en Blessd y en ella misma, como símbolo de lo que representa ese vínculo.

“Claro que me gustaría que me apoyara”, dijo sobre la posibilidad de recibir un empujón del cantante. “Siento que él es un pelado muy humilde, igual que yo, y siento que él me conoce y que me va a dar la mano. Uno de mis más grandes sueños es tener esa barbería”, afirmó con emoción.

Karen ha recorrido un camino lleno de desafíos. Con apenas 22 años, se ha abierto paso en el mundo del estilismo, motivada inicialmente por necesidad económica.

“Empecé a motilar para comprarme mis cosas. Yo he sido muy humilde. Siempre he trabajado por lo mío”, comentó para La Kalle. Con el tiempo, la barbería dejó de ser un simple medio para subsistir y se transformó en su verdadera pasión.

La viralidad llegó casi por accidente. Un video suyo en redes, donde no usó ni siquiera una canción de Blessd, fue suficiente para que empezaran las comparaciones. Desde entonces, el apodo La Bendita cobró vida propia. “Me pinté el cabello, subí un video y todo estalló. Me empezaron a decir ‘vendi’, y así fluyó todo”, recuerda.

Los tatuajes, el estilo de vestir y la actitud que la acompaña han provocado críticas de quienes creen que la está imitando. Pero Karen es clara: su parecido con Blessd es orgánico y muchos de sus tatuajes tienen significados personales. “Este, por ejemplo, me lo hice por inseguridades con mi papada”, reveló, desmintiendo que todo sea un acto de imitación.

Aunque aún está terminando el colegio, su meta es clara: consolidarse como una de las barberas más reconocidas de Medellín. Y en cada paso, el nombre de Blessd aparece como un faro que la guía.

“Él es una inspiración porque le ha tocado muy duro y vea dónde está. Yo me veo reflejada en eso”, dijo.

Hoy, Karen sigue construyendo su sueño con tijeras, tinta y una fe inquebrantable en que algún día Blessd escuche su historia.

Mira la entrevista completa aquí: