Mujer asegura ser la viuda de Jesús de Nazareth y le exige a un banco herencia divina

En un insólito incidente que fue grabado por testigos, una mujer afirmó ser la esposa de Jesús de Nazaret y exigió que se le entregara una suma considerable de dinero. El hecho ocurrió en una sucursal del Banco Agrícola ubicada en La Unión, un municipio del oriente de El Salvador.

Lee también: “Jesús” se bajó de la cruz y lo puso en su lugar: video de Semana Santa arrasa en redes

En el video, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, se puede ver a la mujer visiblemente alterada, asegurando con insistencia que es la esposa de Jesús. Durante el altercado, le gritó a un guardia de seguridad e incluso lo golpeó en el rostro, mientras le repetía: “No me toque, soy la esposa de Jesús de Nazaret”.

Según relataron los presentes, la mujer llegó al banco el pasado viernes para exigir que se le depositaran 70.000 dólares en su cuenta. Ante la respuesta negativa del banco, ella comenzó a alterarse y a reclamar con más fuerza. Para evitar que la situación se descontrolara, una empleada pidió al personal de seguridad que interviniera.

Fue en ese momento cuando la mujer reaccionó de forma violenta contra uno de los agentes. “No estoy hablando con usted, ¿entendió?”, le gritó con agresividad al oficial de seguridad que intentaba calmarla. Después, le advirtió que no la tocara y afirmó: “Aquí se va a hacer lo que el Hijo de Dios quiere”, antes de golpearlo en la cara frente a los presentes.

Lee también: ¡Sorprendente! El día que científicos se le midieron a abrir la tumba de Jesucristo

Publicidad

Posteriormente, otro miembro del personal de seguridad se acercó, y la mujer dijo: “¿Por qué me quiere disparar? Soy la esposa de Jesús de Nazaret, no me toque”, reiterando su afirmación. Durante varios minutos, continuó usando este argumento como justificación para pedir el dinero, y llegó a decir que “el mundo entero tiene que saber”.

🇸🇻 | Mujer alega que es la esposa de Jesús de Nazareth y exige $70 mil en un banco en El Salvador.



“Que le den a mi hijo y al hijo de Dios lo que le corresponde”.



La mujer perdió el control y comenzó a insultar y agredir a un seguridad. pic.twitter.com/9rqwjjnZwL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 19, 2025

Más tarde, las autoridades informaron que la mujer fue retirada del lugar, aunque no se ha confirmado si enfrentará consecuencias legales.

Publicidad

Te puede interesar:El misterio sobre la fecha de nacimiento de Jesucristo

El video, que se volvió viral, generó una oleada de reacciones en internet. Algunos usuarios criticaron al personal de seguridad por no actuar con mayor rapidez para controlar la situación, mientras que otros tomaron el caso con humor, sugiriendo irónicamente que la mujer debería recibir el dinero. También hubo quienes la señalaron de blasfema por proclamarse esposa de Jesús.

"El guardia, ¿por qué no la neutralizó?", "Deberían despedir al de seguridad, se nota su falta de preparación", "Reírse de una señora que evidentemente enfrenta una crisis de salud mental no nos hace más inteligentes", "Posiblemente esté mal mentalmente, ella necesita ayuda, no burlas", son algunos de los comentarios.

Mira también: Mujer afirma estar enamorada de un bus Transmilenio y que tiene una relación con él