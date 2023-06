Mujer rescató a un murciélago y lo cuida como si fuera su nuevo bebé; muchos la juzgaron

Hace poco, causó gran asombro el caso de una mujer que sorpresivamente decidió cuidar a un murciélago que se encontraba bastante delicado, puesto que aún estaba en su estado fetal. Por tal razón, la mujer lo acogió en su hogar y se encargó de darle calor y vivienda.

Sin duda alguna decidió compartirlo a través de la plataforma de Twitter, en la que creó todo un hilo contando cada paso de su historia. Por tal razón, generó millones de comentarios quienes la apoyaban en su causa y otros que confesaron sentirse incapaces por hacer dicho suceso. La mujer encontró el animal en el techo de su casa e inmediatamente supo que debía protegerlo.

Lo cubrió con una manta para que le diera calor durante las horas de la noche, en las que baja la temperatura, aunque sabía que probablemente no iba a sobrevivir hasta que saliera el sol, pero afortunadamente no fue así y su próximo paso fue poner al animal en el tejado por si su madre volvía, suceso que no pasó. Luego de comentárselo a diferentes personas, bromearon con ella y la trataron de loca.

Pero esto no le importó y siguió cuidando de su nuevo "hijo", poniéndolo en su pecho y llevándolo a cualquier lugar al que se dirija dentro de una caja para no sobreexponerlo a la luz solar. Tiempo después, vio que era insostenible su situación y concluyó que no era posible tener al animal y criarlo ella misma: "Son animales superdependientes de su colonia y están protegidos, así que con todo el dolor de mi corazón ni me lo puedo quedar ni puedo seguir cuidándolo yo, pero gracias".

Finalmente, tuvo que despedirse de su presunta mascota a la que le cogió un cariño inmenso, aunque reconocía cuál era la mejor decisión para proteger la vida del animal.

se ha caído una cría de murciélago del tejado, sé que probablemente no pase la noche pero por lo menos ahora está ya comido y calentito pic.twitter.com/CrSeWJSGae — cuchita🍊 (@chicledenaranja) June 13, 2023

