¡Pillados! Publicación de un restaurante los puso en evidencia

Muchas son las historias que se conocen a diario a través de las redes sociales . En esta oportunidad una jocosa situación se ha hecho viral pues una pareja fue puesta al descubierto por unas fotografías publicadas por el restaurante en el que se encontraban juntos.

El escándalo se desató por el comentario que hizo el hombre que aparece en una de las fotos en el que solicitó que “eliminen esa foto. A mi mujer se la hicieron llegar y ya me quiere dejar”. Al mismo le reaccionaron más de 1.600 veces con risas y le llovieron más de 900 comentarios en respuesta.

La publicación fue hecha a través de Facebook por Wipizz Santiago, un restaurante mexicano ubicado en Santiago Ixcuintla, una ciudad del estado mexicano de Nayarit, México . “Sabadito Lindo y Querido en Wipizz Santiago. Arma tu team y ven a disfrutar de esta agradable noche familiar, te estamos esperando”, se lee en la descripción de la publicación.

De las 17 fotos posteadas en la publicación una de ellas fue la que más reacciones y comentarios desató. Es la segunda del carrusel en la que se puede ver a un hombre con camisa celeste y sombrero acompañado de una mujer compartiendo una cena. Allí fue donde apareció el comentario que pedía desesperadamente borrar la fotografía debido a que la misma estaba causando problemas con su esposa.

Pero lo que más causó gracia y reacciones es la respuesta de quien parece ser su esposa: “¡Yo hasta ayer era su mujer! ¡Denle me entristece!”.

La publicación resultó siendo viral por lo que el establecimiento comercial aprovechó para poner una promoción y además escribió “¿hasta dónde llegó el chisme amigos?” lo que generó aun muchos más comentarios.

Estos son algunos de los comentarios de la publicación: “ahí llevaré a mi amorcito no más no nos exhiban” “hay si tengo ganas de ir, pero aguas con las fotos jajaja”, “ya se hizo famoso”, “uno ya no puede ni salir a gusto”, “digan que son pareja”, “por qué no viven su vida, y dejan vivir a los demás, somos buenos para criticar. Son problemas que ni nos interesan, pero siempre queremos meternos en las vidas ajenas”.

En otras de las fotografías también se pueden leer algunos jocosos comentarios: “Amigo lo bueno que usted si fue con su señora”, “en esta foto aun no sabía lo que estaba por desatar en su tranquila vida”.