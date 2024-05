Video: hombre sorprende a un juez al conectarse a audiencia mientras conducía

Un incidente inusual durante una audiencia dejó atónito a un juez en Estados Unidos, luego de que un hombre con licencia de conducir suspendida se uniera a la audiencia a través de una llamada de Zoom mientras manejaba su automóvil. El acusado, Corey Harris, participó en la sesión desde el asiento del conductor.

El video del tribunal capturó el momento en que el juez Simpson, sorprendido, le preguntó al acusado sobre su situación: "Señor Harris, ¿está usted conduciendo?", intentando entender si lo que veía era real. Harris, aparentemente sin entender lo que estaba sucediendo, respondió: "En realidad, estoy entrando al consultorio de mi médico". Esta declaración no hizo más que incrementar la confusión y la preocupación del juez.

A medida que la audiencia continuaba, el defensor público que representaba a Harris solicitó al tribunal un aplazamiento de "posiblemente hasta cuatro semanas si el tribunal lo permitía". La solicitud, sin embargo, no logró mitigar el desconcierto del juez Simpson, quien respondió con evidente incredulidad: "Está bien, tal vez no entiendo algo. Este es un de conducir con licencia suspendida, y él simplemente estaba conduciendo y no tenía licencia".

El defensor público confirmó la situación con un escueto, "Eso es correcto, señoría", subrayando la flagrante violación de la ley por parte de Harris. La escena, tan surrealista como preocupante, plantea serias preguntas sobre la falta de conciencia y responsabilidad del acusado, que decidió unirse a una audiencia por un delito de tráfico cometiendo el mismo delito en tiempo real.

Este incidente dejó al descubierto los desafíos y situaciones inesperadas que pueden surgir con esta modalidad. La ironía y la audacia de Harris al conducir durante una audiencia por conducir con licencia suspendida ponen en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y quizás la implementación de medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de la ley durante los procesos judiciales virtuales.

