Norma Nivia se gusta mucho por fuera y por eso deleitó con traslucida ropa interior

Norma Nivia se siente orgullosa de la gran mujer que es y posteó una sensual imagen para celebrarlo. La modelo se dejó ver en ropa interior de lencería para dejar un bonito mensaje.

“Soy una mujer como muchas; seria, responsable, trabajadora, profesional, cabeza de mi hogar, pero también sexy y provocativa cuando quiero”, dice parte de la descripción.

Sus seguidores la llenaron de piropos, pues a sus 40 años se sigue viendo “igual de regia que siempre”. Y es verdad, la también actriz luce un cuerpo envidiable.

“Y con cariño les digo, no lo hago por ustedes (hombres), si no, porque YO quiero, me cuido, me amo y me gusto; me gusto por dentro y por fuera, y si quiero o no mostrar, puedo hacerlo. Además del gimnasio, las corrientes y los masajes están dando resultados”.

Desliza para ver las tres fotos: