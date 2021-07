Gimnasta cuatro veces campeona decidió retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio por salud mental

Simone Biles

es una reconocida

gimnasta estadounidense

que sorprendió al mundo entero

tras revelar que decidió retirarse de los

Juegos Olímpicos

por salud mental.

De acuerdo con la gimnasta, quien ha sido cuatro veces medallista olímpica, esta pasando por un difícil momento, por lo que prefiere retirarse de la competencia.

Según la joven, estos Juegos Olímpicos no la han logrado satisfacer como lo hicieron en el pasado. Asimismo, manifestó que siente que todo lo que ha logrado lo ha hecho por los demás y no por ella misma.

"Hay más en la vida que solo gimnasia. Siento que no me he divertido como antes. Estos Juegos Olímpicos quería que fueran para mí, pero llegué y siento que he estado haciendo todo por los demás. Me duele en el alma que hacer algo que amo me sea arrebatado para complacer a otras personas", dijo.

Asimismo, la deportista de talla mundial aseguró que no se sabe si es por la edad, pero que ahora se siente muy nerviosa cuando hace gimnasia.

"Simplemente no confío tanto en mí misma como antes. No sé si es la edad, pero me siento un poco más nerviosa cuando hago gimnasia. También siento que no me he divertido como antes y sé que es así", agregó.

Tras su retiró, Estados Unidos no logró ganar la competencia contra Rusia . Esta sería la primera vez desde 2010 que el país Norte Americano fue derrotado.

Los representantes del equipo de la joven declararon que la exitosa gimnasta decidió retirarse por problemas médicos y que durante las siguientes horas será asesorada y monitoreada para determinar su participación en futuras competiciones.

Cabe mencionar que la noticia fue apoyada por unos y repudiada por otros, pues cientos de internautas no han parado de criticarla, según dijeron, hubiese informado desde antes que ya no se sentía bien compitiendo y que necesitaba un descanso para evitar que la juzguen.

Asimismo, otros manifestaron que si ella hubiera avisado a tiempo otra mujer hubiera tenido la oportunidad de participar y destacar también.