Alcaldía de Bogotá extiende la restricción del parrillero en moto

Este jueves 30 de junio al mediodía, la Alcaldía de Bogot á emitirá un decreto que dará cuenta de la ampliación de la restricción del parrillero hombre en la capital del país, el cual surgió como una medida para reducir la inseguridad que se viene presentando en la ciudad.

La decisión se tomó después de que se llevara a cabo una reunión a la que asistieron el Subsecretario de seguridad y de gobierno, miembros de la Policía, el director de convivencia y líderes moteros.



La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso, y se mantendrá en sus horarios habituales; es decir los días jueves, viernes y sábado, desde las siete de la noche y hasta las cuatro de la mañana.

Publicidad

Cabe resaltar que en el transcurso de la reunión, la Administración Distrital insistió en la disminución de los delitos, especialmente en las cifras de los robos, no obstante, para los líderes moteros la medida les parece ineficiente pues de acuerdo a lo que manifestaron, las cifras no reflejan la realidad ya que desde que inició la aplicación del decreto hubo varios puentes festivos seguidos.

Vale la pena señalar que tras la decisión, el gremio de los motociclistas ya está contemplando la posibilidad de llevar a cabo nuevas manifestaciones, según informó Gustavo Londoño, quien es líder de la Red de apoyo moteros Bogotá.

Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá aplaudió la decisión.

Publicidad

“Me parece acertada la medida, primero la medida que están implementando solo impacta de mil viajes 3, o sea 0.3 %, algo mínimo pero todo el conjunto puede que esté funcionando en Bogotá, me parece conveniente que prorroguen la medida y sigamos teniendo mejores resultados en la ciudad”, dijo el concejal.