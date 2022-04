Aparece sin vida Salomé Vargas, niña que había desaparecido extrañamente en un balneario

El cuerpo sin vida de Anny Salomé Vargas Soto, de siete años, fue encontrado en el kilómetro 20 vía al mar. La menor había desaparecido la tarde del pasado domingo cuando disfrutaba de una tarde con sus familiares en un balneario en Rionegro, Santander.

El coronel Franklin Ruíz, comandante del departamento de Policía de Santander, anunció hace poco, que la niña pudo haber muerto por inmersión, pues otro niño de la familia dijo que había visto a Anny Salomé Vargas Soto entrar al agua y nunca salir.

Caracol Radio informó que las autoridades anunciaron que el cuerpo de la menor de edad fue encontrado debajo de un puente muy cercano al balneario 'El Remanso'.

Recordemos que la tarde del domingo familiares de la pequeña habían denunciado su desaparición. Según Genny Soto, mamá de la niña, todo ocurrió en cuestión de segundos: "Ella estaba con mi hermana, yo le tomo una foto y me volteo a entregarle el celular a mi mamá, en eso que le doy la espalda desapareció y no la volvimos a ver. Ya se hizo la búsqueda en la quebrada, en el monte, en todos lados, pero no aparece" dijo la señora en su momento.

Así mismo, la progenitora manejaba una versión de los hechos: "los dueños del balneario nos dijeron que una pareja pagó la entrada, pero que no hicieron más, no se bañaron ni almorzaron y que no los volvieron a ver. El río es calmado, no hay corrientes, es un pequeño pozo".

Lamentablemente, la noticia de la muerte de la menor se confirmó este lunes y las autoridades están haciendo el levantamiento del cuerpo.