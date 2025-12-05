Aparecieron delicados mensajes en grupo de WhatsApp del colegio de Valeria Afanador

El caso de Valeria Afanador generó gran conmoción en Colombia y desató una ola de indignación, debido a todo lo que rodeó a esta situación; esto debido a que el cuerpo de la menor de edad fue encontrado en inmediaciones del río Frío en Cajicá, Cundinamarca.

Recordemos que la menor se encontraba en su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles cuando ocurrió la situación, donde se perdió el rastro. Tanto es así que muchos se encuentran culpando a la institución de lo ocurrido con la menor.

Tanto es así, que Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, volvió a poner el tema sobre la mesa sin filtros, donde recalcó que a tres meses del hallazgo del cuerpo de su hija, afirmó que la investigación que hay sobre esta siguen apareciendo vacíos y cosas que no concuerdan.



Sumado explicó que tuvo que poner una acción de tutela sólo para acceder al expediente de la investigación. Sin embargo, cuando vió los registros sobre esto lo sorprendió la negligencia que hay con el caso, en especial que la institución siga operando tras tres meses de lo ocurrido.

Pese a esto, se conoció en las últimas horas que el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles está comenzando a recibir toda clase de mensajes amenazantes, tanto es así que la institución tuvo que prender las alarmas.



¿Cuáles fueron los mensajes que recibió el colegio de Valeria Afanador?

De acuerdo con La Red Viral, los textos llegaron a un grupo de WhatsApp que tiene la institución. Por ejemplo, allí se puede leer: “Voy a encender en llamas a ese colegio” y “La muerte de Valeria no quedará impune”.

Por otro lado, la institución comenzó a recibir otros mensajes amenazantes en donde recalcan que: “Merecen pagar en vida lo que hicieron”. Situación que generó mucha preocupación por parte de los padres de familia y los trabajadores de la institución.

Situación que escaló al punto que Francisco Bernate, abogado que representa a la institución en el caso de Valeria, habló con el medio mencionado sobre estos mensajes y confirmó que se adelantan las investigaciones para determinar de dónde salieron las amenazas.

“La Fiscalía tiene la obligación no solo de proteger a las autoridades del colegio que son el objeto de esta amenaza, sino también poner tras las rejas a esa persona de inmediato”, puntualizó.