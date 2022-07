Apareció la hija del periodista que había sido reportada desaparecida

El periodista Alfonso Morón Reales de RCN Radio había reportado la desaparición de su hija el pasado domingo 10 de julio, luego de salir de su apartamento en el sector de Chapinero Alto.

Luego de varios días de búsqueda, el comunicador social informó la mañana de este martes 12 de julio que su hija apareció.

Publicidad

Por medio de su cuenta de Twitter, el hombre agradeció el apoyo de las autoridades, de los medios de comunicación y de la ciudadanía, para poder dar con el paradero de la joven Sofía Katalina Morón de 15 años.

El mensaje que publicó fue: "APARECIÓ MI HIJA. MUCHAS GRACIAS A TODOS @GaulaPolicia, @PoliciaBogota al Grupo Antisecuestro del Gaula de la Policía Nacional - Bogotá. @DIJINPolicia a @EsperanzaRicoL y @MarthaECamargo a @rcnradio y todos los colegas de los medios del país. Gracias infinitamente a todos...".

APARECIÓ MI HIJA. MUCHAS GRACIAS A TODOS @GaulaPolicia @PoliciaBogota al Grupo Antisecuestro del Gaula de la Policía Nacional - Bogotá. @DIJINPolicia a @EsperanzaRicoL y @MarthaECamargo a @rcnradio y todos los colegas de los medios del país. Gracias infinitamente a todos... https://t.co/OHZQzw3Fp3 — Pepe Morón Reales (@PepeMoronReales) July 12, 2022

Recordemos que el periodista había dado a conocer un escrito en el que al parecer su hija advertía que no quería seguir viviendo.

Publicidad

En la carta Sofía Morón se dirigía a su papá a quien le dijo que lo amaba y le pedía no enojarse por su decisión, al tiempo que escribió: "Ya no seré más una carga ni tampoco una decepción para ti. Ya no me haré más la víctima. Ya no estaré más en esta vida".