Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
NÚMEROS DE LA SUERTE
PARO 16 DE SEPTIEMBRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Paro en Bogotá: TransMilenio podría presentar cierres; estado en TIEMPO REAL

Paro en Bogotá: TransMilenio podría presentar cierres; estado en TIEMPO REAL

El paro en Bogotá este 16 de septiembre podría afectar el funcionamiento de TransMilenio; consulta en tiempo real el estado de rutas, estaciones y posibles cierres del sistema.