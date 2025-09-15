Paro en Bogotá 16 de septiembre: estos colegios ya confirmaron que NO tendrán clases

El Gobierno de Soacha ya confirmó una medida clave para este martes 16 de septiembre: no habrá clases presenciales en las instituciones educativas oficiales. La decisión llega en medio del paro convocado por los conductores en Bogotá, jornada que también podría impactar la movilidad y la seguridad en el municipio vecino.

La administración explicó que la medida busca proteger a toda la comunidad educativa, desde los estudiantes hasta los docentes y directivos, ante las posibles concentraciones y bloqueos que se esperan en distintos puntos de la capital y sus alrededores.

La suspensión solo aplica para la modalidad presencial, pero eso no significa que el calendario escolar se frene. La Secretaría de Educación ya anunció que los colegios implementarán estrategias alternas para que los estudiantes continúen con su aprendizaje sin mayores interrupciones.

Entre las medidas están:



Clases virtuales sincrónicas, es decir, encuentros en línea en tiempo real entre estudiantes y docentes.

Guías académicas que podrán ser desarrolladas desde casa para avanzar en los temas pendientes.

Acompañamiento directo de la Secretaría de Educación a cada institución, para garantizar que las actividades escolares se mantengan a pesar de la coyuntura.

El mensaje del Gobierno local fue claro: la prioridad es la seguridad, pero sin dejar de lado los procesos pedagógicos.

¿Qué pasa con los colegios privados de Soacha?

En cuanto a los colegios privados, la situación es diferente. Cada institución tiene autonomía para decidir si suspende o no las clases presenciales. La recomendación de la Alcaldía es que cada directiva evalúe los riesgos y priorice siempre el bienestar de su comunidad educativa.

Esto significa que algunos colegios privados podrían seguir con clases normales, mientras otros optarán por migrar a la virtualidad o ajustar sus horarios dependiendo de cómo avance la jornada de manifestaciones.

La Alcaldía de Soacha también envió un mensaje a los padres, madres y cuidadores: estar atentos a la información que se publique en los canales oficiales, tanto de la Secretaría de Educación como de la misma Alcaldía.

Paro en Bogotá este martes 16 de septiembre IA

¿Y los colegios de Bogotá?

Aunque el paro fue convocado principalmente en Bogotá, se prevé que la movilidad en Soacha también se vea afectada por su cercanía y la alta conexión vial con la capital. El municipio podría enfrentar fuertes congestiones en los accesos principales y retrasos en el transporte público. Por esa razón, la suspensión de clases presenciales en las instituciones oficiales se planteó como una medida preventiva, pensada para reducir riesgos en los desplazamientos de estudiantes y sus familias.

En Bogotá, hasta el momento, los colegios oficiales no han confirmado suspensión de clases, pero las autoridades educativas no descartan adoptar la misma decisión si las manifestaciones llegan a comprometer la seguridad en los trayectos escolares. La recomendación es mantenerse atentos a los comunicados oficiales, pues no se descarta que la jornada académica pueda trasladarse a la virtualidad o implementarse con guías pedagógicas, como ya se determinó en Soacha.

