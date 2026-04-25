¿Qué pasó en la Sergio Arboleda? Nueva versión sobre estudiante que cayó de un sexto piso

La tarde del lunes 20 de abril de 2026 quedó marcada por un hecho que estremeció a la comunidad académica en Bogotá. Una estudiante de primer semestre perdió la vida tras caer desde el sexto piso de un edificio de la Sergio Arboleda, generando conmoción entre compañeros, docentes y personal administrativo.

Lo que inicialmente se interpretó como un suceso repentino, hoy suma una nueva versión que empieza a tomar fuerza en medio de la investigación oficial. El incidente ocurrió hacia las 3:45 p. m. en la sede universitaria, específicamente en el edificio de la Facultad de Derecho.

Testigos relataron que un fuerte impacto interrumpió la rutina académica, provocando una reacción inmediata de evacuación y la activación de protocolos de emergencia. Minutos después, unidades médicas y autoridades llegaron al lugar, acordonando la zona para iniciar las primeras diligencias.



Nueva versión en la Sergio Arboleda: lo que empieza a esclarecerse

Con el paso de las horas, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre lo ocurrido en la Sergio Arboleda. Aunque en redes sociales surgieron múltiples versiones, las autoridades han sido enfáticas en pedir prudencia mientras avanzan las investigaciones.

De manera preliminar, se conoció que la joven, identificada como Laura Andrea Quintero López, llevaba apenas tres semanas de haber iniciado su vida universitaria en el programa de Matemáticas. Este detalle ha llamado la atención de los investigadores, quienes buscan reconstruir sus últimos movimientos dentro del campus.

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Paralelamente, han surgido nuevas versiones que apuntan a una posible situación personal que habría afectado su estado emocional e incluso otros afirman que la mujer se desmayó estando cerca a una orilla del sexto piso y habria caído. Sin embargo, estas hipótesis no han sido confirmadas oficialmente.

Fuentes cercanas al caso aseguran que se están revisando grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios clave para establecer una línea de tiempo precisa.



Sergio Arboleda: comunicado oficial y medidas tras el hecho

Tras la tragedia, la Sergio Arboleda emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de la estudiante y anunció la suspensión de actividades académicas durante el resto del día. Además, la institución confirmó que activó protocolos de acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familiares.

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“Reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra comunidad”, señaló la universidad en su pronunciamiento oficial.

Asimismo, se indicó que existe total disposición para colaborar con las autoridades judiciales. El CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana continúan recopilando pruebas, incluyendo registros audiovisuales y testimonios de personas que estuvieron cerca del lugar en el momento del suceso.

Un caso que sigue en investigación

El caso de la Sergio Arboleda continúa bajo análisis, mientras las autoridades trabajan en esclarecer con exactitud qué ocurrió en los minutos previos a la caída. La revisión de evidencia técnica será clave para determinar si se trató de un hecho accidental o si hubo otros factores involucrados.

Mientras tanto, el ambiente en el campus sigue siendo de recogimiento. Estudiantes han dejado mensajes y flores en la plazoleta central, en memoria de la joven, en un gesto que refleja el impacto que ha tenido este suceso en la comunidad universitaria.

Por ahora, la nueva versión se suma a un proceso investigativo que sigue abierto, y cuyo desenlace será determinante para entender completamente lo ocurrido en uno de los episodios más sensibles recientes en la Sergio Arboleda.

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